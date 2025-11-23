W sobotę, europoseł Braun, przemawiając w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau, mówił m.in.: - Teren niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest to strefa de facto eksterytorialna. To już nie jest państwo polskie, niepodległe, na terenie którego Polacy są suwerenni i wolni.

Czarzasty potępia słowa Brauna z Oświęcimia

W niedzielę w Poznaniu do tej sprawy odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Jednoznacznie potępiam to, co wczoraj zdarzyło się w Oświęcimiu. To, co pan poseł Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu - powiedział.

Wyjaśnił przy tym, że nie chodzi tylko o stosunek do jednego narodu. - Nie można tak traktować po prostu ludzi tylko dlatego, że według Brauna są inni od niego. W związku z tym, podtrzymam decyzję marszałka Szymona Hołowni o niewpuszczaniu pana Brauna do Sejmu - zapowiedział Czarzasty.

Marszałek przekonywał, że „wszystkie konflikty biorą się od słowa, od nienawiści, od tego, że jedni chcą więcej niż im się należy”. Dodał przy tym, że konflikt rosyjsko-ukraiński, „również zaczynał się od słów”.

Po wypowiedzi Brauna głos zabrał również minister sprawiedliwości

W sprawie sobotniego wystąpienia Brauna w Oświęcimiu głos zabrał wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapowiedział, że prokuratura pokaże, że działa i jest skuteczna, bo w Polsce nie ma miejsca na antysemityzm. Dodał, że wypowiedzi Grzegorza Brauna szkodzą państwu polskiemu i będą ścigane.

W grudniu ma zacząć się proces europosła Grzegorza Brauna w sprawie dotyczącej m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r. Z kolei w połowie listopada Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet w innej sprawie dot. podejrzenia popełnienia przestępstw, w tym naruszenia nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy. Przyjęty w listopadzie wniosek obejmował też oskarżenie Brauna o publiczne nawoływanie w internecie „do nienawiści na tle różnic wyznaniowych” oraz o występek obrazy uczuć religijnych.

W połowie czerwca weszło w życie zarządzenie zabraniające wstępu i wjazdu na teren Sejmu posłowi do Parlamentu Europejskiego Grzegorzowi Braunowi. Stało się to po tym, jak polityk zniszczył tablice będące częścią prezentowanej w Sejmie wystawy poświęconej kwestiom LGBT. Zakaz został wydany na podstawie sejmowego regulaminu, który wskazuje, że "nie zezwala się na wejście i wjazd na tereny oraz wejście do budynków osobom, które swoim zachowaniem lub wyglądem naruszają powagę Sejmu lub Senatu".

Włodzimierz Czarzasty odwiedził w niedzielę Poznań, gdzie brał udział w wojewódzkim zjeździe Nowej Lewicy, podczas którego wybrano regionalne kierownictwo ugrupowania. Jednogłośnie nowym przewodniczącym struktur regionalnych partii został wybrany wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.