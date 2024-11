ZUS ogłosił zmiany w harmonogramie wypłat emerytur w listopadzie. W związku z tym, że terminu płatności przypada na dzień wolny od pracy, część świadczeniobiorców otrzyma swoje emerytury wcześniej niż zwykle. Oto szczegóły.

Harmonogram wypłat emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy świadczeń emerytalnych w ściśle określonych dniach każdego miesiąca. Wypłaty następują cyklicznie, pierwszego, piątego, szóstego, piętnastym, dziewiętnastego, dwudziestego oraz dwudziestego piątego. W przypadku gdy dzień wypłaty pokrywa się z dniem ustawowo wolnym od pracy, świadczenie jest przekazywane wcześniej. W listopadzie bieżącego roku ta zasada dotyczy zarówno osób, których emerytura wypłacana jest pierwszego dnia miesiąca, jak i tych, których świadczenie wypłacane jest dziesiątego.

Najniższa emerytura w 2024 roku

W wyniku marcowej waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych najniższa kwota emerytury wynosi obecnie 1780,96 zł brutto. Tę samą kwotę otrzymują osoby uprawnione do najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej lub renty rodzinnej. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy została ustalona na poziomie co najmniej 1335,72 zł. Wyjątkowe przepisy dotyczą osób, które utraciły zdolność do pracy wskutek wypadku lub choroby zawodowej oraz rencistów rodzinnych po osobach, które poniosły śmierć wskutek wypadku przy pracy. W tych przypadkach najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 2137,15 zł, a z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1602,86 zł.

Wypłaty emerytur w listopadzie 2024 roku

W listopadzie br. świadczeniobiorcy, których emerytury wypłacane są zazwyczaj dziesiątego dnia miesiąca, mogą spodziewać się wcześniejszego przelewu świadczenia. Ze względu na to, że 10 listopada przypada w niedzielę, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie realizuje płatności w dni wolne od pracy, emerytury i renty za listopad zostaną przekazane przed tą datą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń emerytalnych i rentowych zostaną przekazane na pocztę w dniu 5 listopada (wtorek). Przelewy na konta bankowe zlokalizowane w Polsce zostaną zrealizowane 7 listopada (czwartek), natomiast środki na rachunki bankowe za granicą trafią do odbiorców dzień wcześniej, 6 listopada (środa).

Podwyżki emerytur w 2025 roku

W najbliższej przyszłości planowana jest waloryzacja świadczeń emerytalnych o 5,52 proc. Oznacza to, że większość emerytów może spodziewać się podwyżki swoich świadczeń. Należy jednak pamiętać, że wysokość netto pobranej emerytury będzie zależała od indywidualnej sytuacji finansowej każdego seniora.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, których świadczenie po waloryzacji przekroczy kwotę 2500 złotych brutto, będą zobowiązane do odprowadzenia podatku dochodowego od tej części emerytury, która przekracza ten próg. Osoby pobierające niższe emerytury będą natomiast zobowiązane jedynie do opłacenia składki zdrowotnej.

Planowana waloryzacja emerytur o 5,52 proc. spowoduje, że część seniorów będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego. Dotyczy to osób, których obecne świadczenie wynosi co najmniej 2374 zł. Po podwyżce ich emerytury przekroczą bowiem próg 2500 zł, powyżej którego obowiązuje podatek dochodowy. Należy jednak podkreślić, że powyższe dane są jedynie szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznej wysokości waloryzacji, która zostanie ustalona w przyszłym roku.

