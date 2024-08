Dodatek za pracę w nocy w sierpniu i we wrześniu 2024 r. jest wyższy niż w lipcu dokładnie o 45 gr. Z czego to wynika, że pracujący w porze nocnej otrzymają wyższą wypłatę za sierpień i wrzesień niż za lipiec?

Za pracę w porze nocnej, która co do zasady przeznaczona jest na wypoczynek pracownika, należy się dodatek do wynagrodzenia (art. 1518 § 1 Kodeksu pracy). Wysokość dodatku nocnego uzależniona jest od kwoty aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz liczby godzin pracy w danym miesiącu.

Zasadą jest, że pora nocna to 8 godzin pomiędzy godziną 21:00 a 7:00. Każdy pracodawca w regulaminie powinien ustalić, które konkretnie godziny pracy uznawane są za pracę w nocy, np. 22:00-6:00.

Ile wynosi dodatek za pracę w sierpniu i wrześniu tego roku? 5,12 zł, a skąd ta liczba się wzięła? Już tłumaczymy. Zarówno w sierpniu jak i wrześniu mamy 168 godzin pracy (to jest 21 dni roboczych). Minimalne wynagrodzenie z pracę wynosi 4300,00 zł brutto. Aby obliczyć dodatek nocny, należy minimalną płacę podzielić przez liczbę godzin pracy w miesiącu, a następnie pomnożyć o 20%. Liczymy więc 20% ze stawki godzinowej obowiązującej w danym miesiącu i wynikającej z minimalnej płacy.

4300 : 168 x 20% = 5,11904762

Zaokrąglając do dwóch liczb po przecinku, otrzymujemy wynik 5,12. W lipcu dodatek ten wynosił 4,67 zł ze względu na większą liczbę godzin pracy - 184. W sierpniu i we wrześniu dodatek nocny jest więc wyższy o 45 groszy.

Ważne Przy zatrudnieniu na część etatu kwoty minimalnego wynagrodzenia i liczby godzin pracy ustala się stosownie do wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Ważne Stałe wykonywanie pracy w porze nocnej poza zakładem pracy pozwala na zastąpienie dodatku nocnego ryczałtem. Wysokość ryczałtu ustala się w ten sposób, aby odpowiadała przewidywanemu wymiarowi pracy danego pracownika w porze nocnej.