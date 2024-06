Prokurator przedstawił podejrzanym Urszuli D. i Karolinie K. nowe i uzupełnione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości - poinformowała Prokuratura Krajowa. Podejrzani to m.in. byli i obecni urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmujący się funduszem, którego głównym celem, w założeniu, miała być i jest pomoc ofiarom przestępstw.

O kolejnych zarzutach wobec podejrzanych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, które odpowiadały za FS, poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

"Podejrzanej Urszuli D., byłej Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, prokurator przedstawił zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z dopuszczeniem do udzielenia wsparcia finansowego w listopadzie 2023 r. ustalonej fundacji, pomimo tego, że fundacja ta nie spełniała wymagań formalnych" - podał prok. Nowak.

Zarzut przekroczenia uprawnień

Ponadto podejrzanej przedstawiono zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z wyrażeniem w 2018 r. zgody, wbrew obowiązującym przepisom, na odstąpienie - jak czytamy w komunikacie - od zamieszczenia informacji o "współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości" na materiałach współfinansowanych z wyżej wymienionych środków.

"Karolinie K. (zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości) przedstawiono trzy nowe zarzuty, dotyczące poprawiania projektu oferty, tak aby spełniała warunki formalne przyszłego konkursu, dopuszczenia do uzyskania wsparcia finansowego przez fundację niespełniającą warunków formalnych oraz doprowadzenia do udzielenia wsparcia fundacji Profeto.pl (wspólnie i w porozumieniu z pozostałymi podejrzanymi), pomimo niespełniania przez nią warunków formalnych i materialnych" - dodał prok. Nowak.

Rzecznik PK poinformował też, że obie podejrzane nie przyznały się do stawianych im zarzutów oraz skorzystały z prawa odmowy składania wyjaśnień w zakresie nowo zarzuconych im czynów.

Dwa nowe zarzuty dla księdza Michała O

Przypomniał też, że prokurator przedstawił ks. Michałowi O. dwa nowe zarzuty, które dotyczą popełnienia przestępstwa "prania pieniędzy", o czym Prokuratura Krajowa poinformowała w ubiegłym tygodniu. "Prokurator zarzucił podejrzanemu, że w latach 2020-2021 dokonywał czynności mających na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków uzyskanych w ramach umowy zawartej przez Fundację Profeto z Funduszem Sprawiedliwości na budowę ośrodka Archipelag w Wilanowie" - przekazał wówczas prok. Nowak.

Rzecznik PK dodał, że wobec zachodzącej "realnej obawy bezprawnego wpływania na tok postępowania oraz wobec groźby surowej kary" prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich trzech podejrzanych.

Tymczasowy areszt księdza Michała O

W związku z tymczasowym aresztowaniem ks. Michała O. w ubiegłym tygodniu Komisja ds. Wizytacji i Lustracji Krajowej Rady Sądownictwa - jak czytamy na stronie KRS - podjęła decyzję by zwrócić się do Rady z wnioskiem o podjęcie uchwały zarządzającej przeprowadzenie lustracji w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Śledztwo dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzi Prokuratura Krajowa, która do tej pory postawiła zarzuty siedmiu osobom, z których trzy trafiły do aresztu. Podejrzani to m.in. byli i obecni urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmujący się funduszem, którego głównym celem, w założeniu, miała być i jest pomoc ofiarom przestępstw. W związku ze śledztwem w kilkudziesięciu miejscach w kraju ABW wraz z prokuratorami przeprowadziła w marcu br. przeszukania, m.in. w domu byłego szefa MSZbigniewa Ziobry.

W maju br. prokuratura przekazała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceszefowi MS, a obecnie posłowi Michałowi Wosiowi (Suwerenna Polska, klub PiS) m.in. w związku z jego decyzją wydania 25 mln zł na zakup oprogramowania Pegasus. Ponadto Prokuratura Krajowa przygotowuje kolejne wnioski o uchylenie immunitetu dotyczące innych polityków Suwerennej Polski. Według doniesień medialnych mają one dotyczyć posłów PiS Marcina Romanowskiego (także byłego wiceszefa MS) I Dariusza Mateckiego.