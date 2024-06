W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybieramy 53. eurodeputowanych. Ich kadencja potrwa do 2029 r. Kiedy głosowały państwa członkowskie? Jak przebiegło niedzielne głosowanie? Kiedy poznamy pierwsze wyniki wyborów?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Głosowanie zakończone

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w państwach członkowskich w terminie 6–9 czerwca 2024 r. W Polsce zgodnie z treścią Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. dzień wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na niedzielę, 9 czerwca 2024 r. Lokale wyborcze były czynne od godziny 7.00 rano do godziny 21.00.

Kiedy głosowały państwa członkowskie?

W niedzielę, 9 czerwca 2024 r., wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzono w dwudziestu państwach członkowskich. Do urn poszli w ten dzień mieszkańcy:Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji i Węgrzech. Nieco wcześniej, w czwartek, 6 czerwca głosowali Holendrzy, a w piątek, 7 czerwca do urn poszli Irlandczycy. W sobotę, 8 czerwca wybory odbywały się w Słowacji oraz na Łotwie i Malcie. Czesi i Włosi mieli dwa dni na oddanie głosów. Nasi południowi sąsiedzi wybierali eurodeputowanych w piątek i sobotę, natomiast mieszkańcy Italii poszli do urn w sobotę i niedzielę. Ostatnie lokale wyborcze zostały zamknięte we Włoszech, w niedzielę, 9 czerwca o godz. 23.00.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kiedy poznamy wyniki?

W komunikacie wydanym 27 maja 2024 r. PKW poinformowała, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 9 czerwca 2024 r. zakończenie głosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej nastąpi najpóźniej w dniu 9 czerwca 2024 r. o godz. 23.00 czasu polskiego. To oznacza, że zgodnie z obowiązującą procedurą obwodowe komisje wyborcze będą mogły podawać do publicznej wiadomości wyniki głosowania w danym obwodzie w niedzielę wyborczą od godz. 23.00 czasu polskiego. Dokładne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przekaże PKW w oficjalnym komunikacie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kogo wybieraliśmy?

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego do zagospodarowania było 720 mandatów. To o 15. więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami. Kadencja wybranych w czerwcu eurodeputowanych będzie trwała pięć lat i zakończy się w 2029 r. Polska jest piątym z kolei państwem członkowskim z największą ilością posłów. Nasz kraj będzie w tej kadencji Parlamentu Europejskiego reprezentowało 53. eurodeputowanych.