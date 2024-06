Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Pierwsze dane o frekwencji wyborczej. Jak głosowali Polacy?

Frekwencja w wyborach do PE wyniosła 39,7 proc. - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

W niedzielę w ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza dwukrotnie podała dane o frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do godz. 17 wydano karty do głosowania 8 mln 101 tys. 18 osobom, co dawało frekwencję 28,20 proc. Do godz. 12 frekwencja wyniosła 11,66 proc.

Najwyższą frekwencję do godz. 17 odnotowano w województwach: mazowieckim - 31,65 proc., małopolskim - 29,87 proc. oraz pomorskim - 29,56 proc. Najniższą zaś w województwach: opolskim - 23,60 proc., warmińsko-mazurskim - 24,75 proc. oraz lubuskim - 25,64 proc.

W całej Polsce uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest 28 mln 728 tys. 512 osób.

Polacy w wyborach do PE głosują po raz piąty. W roku 2019 frekwencja wyniosła - 45,68 proc.; w 2014 - 23,83 proc.; zaś w 2009 - 24,53 proc. W pierwszych wyborach do PE w Polsce, które odbyły się w 2004 roku, frekwencja wyniosła 20,87 proc.

Kiedy głosowały państwa członkowskie?

W niedzielę, 9 czerwca 2024 r., wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzono w dwudziestu państwach członkowskich. Do urn poszli w ten dzień mieszkańcy:Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji i Węgrzech. Nieco wcześniej, w czwartek, 6 czerwca głosowali Holendrzy, a w piątek, 7 czerwca do urn poszli Irlandczycy. W sobotę, 8 czerwca wybory odbywały się w Słowacji oraz na Łotwie i Malcie. Czesi i Włosi mieli dwa dni na oddanie głosów. Nasi południowi sąsiedzi wybierali eurodeputowanych w piątek i sobotę, natomiast mieszkańcy Italii poszli do urn w sobotę i niedzielę. Ostatnie lokale wyborcze zostały zamknięte we Włoszech, w niedzielę, 9 czerwca o godz. 23.00.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kiedy poznamy całe wyniki?

W komunikacie wydanym 27 maja 2024 r. PKW poinformowała, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 9 czerwca 2024 r. zakończenie głosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej nastąpi najpóźniej w dniu 9 czerwca 2024 r. o godz. 23.00 czasu polskiego. To oznacza, że zgodnie z obowiązującą procedurą obwodowe komisje wyborcze będą mogły podawać do publicznej wiadomości wyniki głosowania w danym obwodzie w niedzielę wyborczą od godz. 23.00 czasu polskiego. Dokładne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przekaże PKW w oficjalnym komunikacie.