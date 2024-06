W niedzielę, 9 czerwca wybieraliśmy europosłów, którzy do 2029 r. będą reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim. W przypadku nieprawidłowości w przeprowadzaniu wyborów może być wniesiony protest wyborczy. Czym jest, kto i w jakich sytuacjach można go wnieść?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Protest wyborczy

Jeśli w trakcie wyborów dojdzie do nieprawidłowości, ustawodawca przewiduje wdrożenie procedury protestu wyborczego.

– Z powodu nieprawidłowości w przeprowadzaniu wyborów może być wniesiony protest wyborczy. Wyraźnie jednak należy zaznaczyć, że nie każda nieprawidłowość daje do tego podstawę – wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Prawną dr Patryk Kuzior, adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Kiedy można wnieść protest wyborczy?

Zgodnie z treścią art. 82 § 1 Kodeksu wyborczego, przeciwko ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest wyborczy z powodu:

dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub

naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Jak zauważa ekspert, nie każda nieprawidłowość w działaniu organów wyborczych może być podstawą do wszczęcia protestu.

– Sąd Najwyższy nie raz już stwierdzał wyraźnie, że nie każda nieprawidłowość w działaniu organów wyborczych może stanowić podstawę protestu. Podobnie też nie każde działanie, które z perspektywy indywidualnego wyborcy oceniane być może jako niewłaściwe, wiąże możliwość wniesienia protestu przeciwko ważności wyborów – zauważa dr Patryk Kuzior.

Jaka jest procedura wnoszenia protestu wyborczego?

Wspomniany wyżej Kodeks wyborczy przewiduje, iż protest taki wnosi się do sądu wskazanego w przepisach szczególnych kodeksu. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego protest przeciwko ich ważności bądź wyborowi określonej osoby może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego. Co istotne, ustawodawca przewiduje, że prawo do wniesienia takiego protestu przysługuje również przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi wyborczemu.