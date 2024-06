Już za trzy dni wybierzemy 53 europosłów, którzy do 2029 r. będą reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim. Kto potrzebuje zaświadczenia o prawie do głosowania, ten musi się pospieszyć. Na pobranie zaświadczenia lub złożenia wniosku o takie dokument mamy czas do 6 czerwca. Gdzie można złożyć wniosek o zaświadczenie do głosowania?

Wybory do PE 2024. Kiedy głosowanie?

Zgodnie z treścią Postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. dzień wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na niedzielę, 9 czerwca 2024 r. Lokale wyborcze, w których będzie można głosować, będą czynne od godziny 7.00 rano do godziny 21.00.

Wybory do PE 2024 – zaświadczenie o prawie do głosowania

By móc zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania, wyborca w dowolnie wybranym urzędzie gminy może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.Upoważnia ono do oddania głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą. Kto potrzebuje takiego dokumentu, musi się pospieszyć, bowiem na pobranie zaświadczenia mamy czas do 6 czerwca. To także ostateczny termin na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie.Można go złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować lub elektronicznie przez stronę www.gov.pl.

Wybory do PE 2024 – transport do lokalu wyborczego

Zgodnie z wyborczym harmonogramem także 6 czerwca 2024 r. upływa termin poinformowania o godzinie transportu do lokalu wyborczego w dniu głosowania. Dotyczy to tylko tych wyborców, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego. Prawo do takiego transportu mają wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.