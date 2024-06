Trwa wielkie odliczanie do niedzielnych wyborów. Już 9 czerwca wybierzemy 53. europosłów, którzy do 2029 r. będą reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim. Co warto wiedzieć o niedzielnych wyborach? Kto ma prawo głosu, a kto nie? Kogo będziemy wybierać? I kiedy poznamy wyniki?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kiedy głosowanie?

Rada Europejska w wydanym 22 maja 2023 r. komunikacie potwierdziła, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w terminie 6–9 czerwca 2024 r. "Są to daty obowiązujące na mocy unijnego aktu wyborczego, który stanowi, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat, w okresie od czwartku do niedzieli, zazwyczaj w pierwszym pełnym tygodniu czerwca. Daty te zostały potwierdzone po wymianie poglądów w ramach organów przygotowawczych Rady" – czytamy w informacji przekazanej mediom w zeszłym roku. Zgodnie z treścią Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. dzień wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na niedzielę, 9 czerwca 2024 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kogo wybieramy?

Od 6 do 9 czerwca 2024 r. w krajach członkowskich UE przeprowadzone zostaną wybory, w których wybranych zostanie 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę, w przeprowadzonych w Polsce eurowyborach wybierać będziemy 53. europosłów, którzy do 2029 r. będą reprezentowali nasz kraj w Europarlamencie.

Komitety wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) zarejestrował 10. komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy warunek zarejestrowania list więcej niż w jednym okręgu wyborczym. To właśnie te komitety wystawią swoich kandydatów na europosłów. Tylko pierwsze siedem komitetów ma zasięg ogólnopolski, czyli wystawiają one kandydatów we wszystkich trzynastu okręgach wyborczych. Oto one:

lista Nr 1 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe,

lista Nr 2 – Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość,

lista Nr 3 – Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie,

lista Nr 4 – Komitet Wyborczy Polexit,

lista Nr 5 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska,

lista Nr 6 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica,

lista Nr 7 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Jak wygląda podział na okręgi wyborcze?

W zaplanowanych na 9 czerwca 2024 r. wyborach do Parlamentu Europejskiego będziemy wybierać 53. eurodeputowanych. Polska została podzielona na trzynaście okręgów wyborczych. Podział ten jest następujący:

okręg 1: województwo pomorskie,

okręg 2: województwo kujawsko-pomorskie,

okręg 3: województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie,

okręg 4: część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8. powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński, a ponadto zagranica oraz statki),

okręg 5: część województwa mazowieckiego (pozostałe 29. powiatów województwa mazowieckiego oraz 4 miasta na prawach powiatów),

okręg 6: województwo łódzkie,

okręg 7: województwo wielkopolskie,

okręg 8: województwo lubelskie,

okręg 9: województwo podkarpackie,

okręg 10: województwa małopolskie i świętokrzyskie,

okręg 11: województwo śląskie,

okręg 12: województwa dolnośląskie i opolskie,

okręg 13: województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Gdzie można będzie głosować?

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych. W Polsce głos będzie można oddać w niedzielę, 9 czerwca, od godziny 7.00 rano do godziny 21.00. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość. Do lokalu wyborczego musimy zatem zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kto może głosować?

W najbliższą niedzielę do urn mogą pójść obywatele państw UE, którzy posiadają prawo wyborcze. Zgodnie z art. 10 Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej może uczestniczyć:

obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kto nie może głosować?

Niestety nie wszyscy będą mogli zagłosować w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wspomniany wyżej Kodeks wyborczy wskazuje, że prawa wybierania nie ma osoba:

pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Jak prawidłowo zagłosować?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów na liście kandydatów tylko jednego komitetu. Oddany w wyborach do Parlamentu Europejskiego głos będzie ważny wówczas, gdy uprawniony do głosowania, zastosuje się do ustawowych wytycznych dotyczących prawidłowości procesu głosowania. Ważny głos to taki, w którym głosujący postawi znak "x", którym są, zgodnie z przyjętymi zasadami, co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Kiedy rozpoczyna się cisza wyborcza?

Zgodnie z wyborczym kalendarzem 7 czerwca o godzinie 24.00 kończy się kampania wyborcza. Od tego momentu, a więc od północy 8 czerwca do końca niedzielnego głosowania obowiązywać będzie cisza wyborcza. Za jej złamanie ustawodawca przewidział wysokie kary.

Kiedy głosują państwa członkowskie?

Na niedzielę, 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w dwudziestu państwach członkowskich. Do urn pójdą w ten dzień mieszkańcy: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Węgry. Głosowanie mają już za sobą, w czwartek, 6 czerwca głosy oddają Holendrzy, a w piątek, 7 czerwca Irlandczycy. W piątek, 8 czerwca wybory odbywają się w Słowacji oraz na Łotwie i Malcie. Czesi i Włosi mają dwa dni na oddanie głosów. Nasi południowi sąsiedzi wybierają eurodeputowanych w piątek i sobotę, natomiast mieszkańcy Italii w sobotę i niedzielę. Ostatnie lokale wyborcze zostaną zamknięte w niedzielę, 9 czerwca o godz. 23.00 we Włoszech.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kiedy poznamy wyniki?

W komunikacie wydanym 27 maja 2024 r. PKW poinformowała, że w wyborach doParlamentu Europejskiego zarządzonych 9 czerwca 2024 r. zakończenie głosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej nastąpi najpóźniej w dniu 9 czerwca 2024 r. o godz. 23.00 czasu polskiego. To oznacza, że zgodnie z obowiązującą procedurą obwodowe komisje wyborcze będą mogły podawać do publicznej wiadomości wyniki głosowania w danym obwodzie w niedzielę wyborczą od godz. 23.00 czasu polskiego. Dokładne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przekaże PKW w oficjalnym komunikacie.