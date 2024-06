W niedzielę idziemy do urn. Wybierzemy polskich przedstawicieli do Europarlamentu. Jednak nie wszyscy mogą wziąć udział w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kto może oddać głos? W jakich sytuacjach tracimy prawo wyborcze?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kiedy głosowanie?

Rada Europejska w wydanym 22 maja 2023 r. komunikacie potwierdziła, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w terminie 6–9 czerwca 2024 r. W Polsce zgodnie z treścią Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. dzień wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na niedzielę, 9 czerwca 2024 r. Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych, które będą czynne od godziny 7.00 rano do godziny 21.00.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kto może głosować?

W najbliższą niedzielę do urn mogą pójść obywatele państw UE, którzy posiadają prawo wyborcze. Zgodnie z art. 10 Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej może uczestniczyć:

obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kto nie może głosować?

Niestety nie wszyscy będą mogli zagłosować w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wspomniany wyżej Kodeks wyborczy wskazuje, że prawa wybierania nie ma osoba:

pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Obywatele UE głosujący w Polsce – najważniejsze zasady

Obywatele UE niebędący obywatelami polskimi muszą być wpisani do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkają. Na podstawie tego rejestru tworzony jest bowiem spis wyborców, w którym musi znaleźć się każdy, kto chce zagłosować w niedzielnych wyborach. Obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą także głosować w wybranym lokalu wyborczym pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku o dopisanie do spisu wyborców. Był na to czas do 6 czerwca 2024 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kogo wybieramy?

Od 6 do 9 czerwca 2024 r. w krajach członkowskich UE przeprowadzone zostaną wybory, w których wybranych zostanie 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę, w przeprowadzonych w Polsce wyborach wybierać będziemy 53. europosłów, którzy do 2029 r. będą reprezentowali nasz kraj w Europarlamencie.