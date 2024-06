To ostatnia prosta do niedzielnych wyborów. Już 9 czerwca wybierzemy 53. europosłów, którzy do 2029 r. będą reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim. Jak prawidłowo oddać głos? Kiedy oddany głos jest nieważny?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kiedy głosowanie?

Rada Europejska w wydanym 22 maja 2023 r. komunikacie potwierdziła, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w terminie 6–9 czerwca 2024 r. W Polsce zgodnie z treścią Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. dzień wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na niedzielę, 9 czerwca 2024 r. Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych, które będą czynne od godziny 7.00 rano do godziny 21.00.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Jak prawidłowo zagłosować?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów na liście kandydatów tylko jednego komitetu. Oddany w wyborach do Parlamentu Europejskiego głos będzie ważny wówczas, gdy uprawniony do głosowania, zastosuje się do ustawowych wytycznych dotyczących prawidłowości procesu głosowania. Ważny głos to taki, w którym głosujący postawi znak "x", którym są, zgodnie z przyjętymi zasadami, co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kiedy oddany głos jest nieważny?

Jeśli osoba uprawniona do głosowania nie zastosuje się do ustawowych wytycznych dotyczących prawidłowości głosowania, wówczas jej głos nie będzie ważny. Warto przypomnieć, że głos będzie nieważny w sytuacji, gdy:

znak "x" nie zostanie postawiony w kratce przy żadnym nazwisku,

znak "x" zostanie postawiony w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

zostanie postawiony inny znak niż "x", np. kółko, gwiazdka, haczyk,

zostanie zamalowana kratka przy nazwisku kandydata,

wokół kratki przy nazwisku kandydata zostanie zakreślony np. okrąg,

postawiony wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Gdzie można będzie głosować?

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych. W Polsce głos będzie można oddać w niedzielę, 9 czerwca, od godziny 7.00 rano do godziny 21.00. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość. Do lokalu wyborczego musimy zatem zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Kogo wybieramy?

Od 6 do 9 czerwca 2024 r. w krajach członkowskich UE przeprowadzone zostaną wybory, w których wybranych zostanie 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę, w przeprowadzonych w Polsce wyborach wybierać będziemy 53. europosłów, którzy do 2029 r. będą reprezentowali nasz kraj w Europarlamencie.