Szykują się spore zmiany dla kierowców. Resort infrastruktury przymierza się do zmodyfikowania sieci dróg krajowych, a projekty odpowiednich rozporządzeń pojawiły się w ostatni czwartek. W których miastach znikną krajówki, a w których pojawią się nowe?

Budowa nowych dróg trwa na terenie całego kraju, a efektem ukończenia niektórych inwestycji jest zmiana ich administratora i tym samym kategorii oraz oznaczeń. To zaś może wprowadzić zamieszanie w trakcie poruszania się po kraju.

Minister szykuje zmiany na drogach

Proponowane przez ministerstwo zmiany wynikają głównie konieczności dostosowania nowej sieci dróg do inwestycyjnych realiów, ale jak się okazuje, wiele do powiedzenia w tej sprawie będą miały też samorządy. Proponując włączenie danej drogi do sieci dróg krajowych, konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii lokalnych samorządów, te bowiem będą musiały od tej pory wziąć na siebie ciężar utrzymania odcinka drogi.

W przypadku wyłączenia niektórych odcinków z kategorii dróg krajowych wówczas również samorząd, a nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mieć więcej do powiedzenia na temat wprowadzenia ograniczeń prędkości. Przygotowywane przez ministerstwo rozporządzenia mają wejść w życie od stycznia 2025 r.

Lista likwidowanych dróg krajowych

1. Częstochowa: odcinek drogi krajowej nr 1 – al. Wojska Polskiego (od węzła Częstochowa Północ do ulicy Warszawskiej). Odcinek przestał pełnić funkcję drogi krajowej i stał się zbędny w sieci dróg krajowych po wybudowaniu autostrady A1.

2. Częstochowa: Odcinek drogi krajowej nr 43 – ul. św. Rocha (od granicy miasta/węzła Częstochowa Jasna Góra do ul. Okulickiego), ul. Okulickiego (od ul. św. Rocha do ul. św. Krzysztofa), ul. św. Krzysztofa (od ul. Okulickiego do ul. św. Jadwigi), ul. św. Jadwigi (od ul. św. Krzysztofa do ul. św. Barbary). Zaproponowano nowy, korzystniejszy przebieg drogi krajowej nr 43 z końcem w węźle Częstochowa Jasna Góra.

3. Częstochowa: Odcinek drogi krajowej nr 46 – ul. Okulickiego (od ul. św. Krzysztofa do ul. SzajnowiczaIwanowa), ul. Szajnowicza-Iwanowa (od Okulickiego do al. Jana Pawła II), al. Jana Pawła II (od ul. Szajnowicza-Iwanowa do al. Wojska Polskiego). Zaproponowano nowy, korzystniejszy przebieg drogi krajowej nr 46.

4. Tomaszów Mazowiecki: Odcinek drogi krajowej nr 48 – odcinek drogi (od węzła drogi ekspresowej S8 Tomaszów Mazowiecki Centrum do granicy miasta Tomaszów Mazowiecki) w gminie Tomaszów Mazowiecki, ulica bez nazwy (od granicy miasta Tomaszów Mazowiecki do ul. Ujezdzkiej), ul. Ujezdzka (od ulicy bez nazwy do ul. Warszawskiej), ul. Warszawska (od ul. Ujezdzkiej do ul. Wysokiej). Zaproponowano nowy, korzystniejszy przebieg drogi krajowej nr 48 z początkiem w węźle S8 Tomaszów Mazowiecki Północ.

5. Gliwice: Odcinek drogi krajowej nr 78 – ul. Daszyńskiego (od ulicy bez nazwy /zachodniej obwodnicy miasta/ do ul. Styczyńskiego), ul. Styczyńskiego (od ul. Daszyńskiego do ul. Wyspiańskiego), ul. Wyspiańskiego (od ul. Styczyńskiego do ul. Orlickiego), ul. Orlickiego (od ul. Wyspiańskiego do Drogowej Trasy Średnicowej), Drogowa Trasa Średnicowa (od ul. Orlickiego do al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Odcinek przestał pełnić funkcję drogi krajowej i stał się zbędny w sieci dróg krajowych po wybudowaniu odcinka zachodniej obwodnicy miasta Gliwice od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego. Zaproponowano nowy, korzystniejszy przebieg drogi krajowej nr 78.

6. Gliwice: Odcinek drogi krajowej nr 88 – Drogowa Trasa Średnicowa (od ul. Orlickiego do autostrady A1). Odcinek przestał pełnić funkcję drogi krajowej i stał się zbędny w sieci dróg krajowych. Zaproponowano nowy, korzystniejszy przebieg drogi krajowej nr 88.

Lista nowych dróg krajowych

1. Gmina Bobolice: odcinek drogi wojewódzkiej – ul. Warszawska (od skrzyżowania z ul. Fabryczną do granicy miasta) - od granicy miasta Bobolice do skrzyżowania z drogą krajową na 11.

2. Zielona Góra: odcinek drogi wojewódzkiej – ulica bez nazwy (od ronda Andrzeja Huszczy do węzła drogi ekspresowej S3 Zielona Góra Południe) w ciągu drogi krajowej nr 32.

3. Tomaszów Mazowiecki: odcinek drogi powiatowej – ul. Warszawska (od węzła drogi ekspresowej S8 Tomaszów Mazowiecki Północ do skrzyżowania z ul. Wysoką) w ciągu drogi krajowej nr 48.

4. Gliwice: odcinek drogi – zachodnia obwodnica miasta (od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego), odcinek drogi gminnej – ul. Okulickiego (od ul. Sowińskiego do Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego) w ciągu drogi krajowej nr 78.

5. Gliwice: odcinek drogi powiatowej – Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego (od ul. Tarnogórskiej do autostrady A1) w ciągu drogi krajowej nr 88.