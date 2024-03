Większość konsumentów przedświąteczne przygotowania ma już za sobą. Może zdarzyć się jednak, że czas na zakupy znajdziemy dopiero w piątek wieczorem lub w trakcie świątecznego weekendu. W których dniach i w jakich godzinach sklepy będą otwarte? Czy zrobimy zakupy w Wielką Sobotę lub w Poniedziałek Wielkanocny?

Zakupy w Wielki Piątek. Czy są ograniczenia?

Piątek 29 marca – czyli Wielki Piątek – nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, chociaż niektóre firmy i instytucje decydują się na udzielenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego. W tym dniu nie ma żadnych ograniczeń dotyczących handlu. Sklepy, supermarkety i galerie handlowe pracują według standardowych godzin. Jedynym utrudnieniem, którego można ewentualnie się spodziewać, będzie wzmożony ruch – część konsumentów może zdecydować się w tym dniu na ostatnie, dorywcze zakupy przed przerwą świąteczną.

Czy można zrobić zakupy w Wielką Sobotę?

W Wielką Sobotę 30 marca w większości sklepów, supermarketów i galerii handlowych ostatnie zakupy przedświąteczne będzie można zrobić do godz. 14:00. Co istotne, większość sieci supermarketów zamknie sklepy już wcześniej, bo o godz. 13:00 (tu m.in. Auchan, Lidl i Netto) lub o godz. 13:30 (Aldi, Biedronka, Carrefour, Intermarché). Po godz. 14:00 obowiązuje już ustawowy zakaz handlu, co nie znaczy, że wszystkie sklepy pozostaną zamknięte. Zgodnie z ustawą otwarte pozostaną wybrane placówki handlowe należące do sieci franczyzowych (tu m.in. Żabka, Delikatesy Centrum, Groszek, Lewiatan) oraz sklepy, w których za ladą stanie właściciel placówki.

Zakupy w Wielkanoc i Wielki Poniedziałek. Gdzie i w jakich godzinach?

W tych dniach o dorywcze zakupy będzie zdecydowanie najtrudniej, ale do wyboru wciąż pozostanie kilka opcji. W Wielką Niedzielę 31 marca zamknięte będą galerie handlowe, supermarkety i większość sklepów. Podobnie w Wielki Poniedziałek, czyli 1 kwietnia. Na zakupy – w ograniczonych godzinach – można liczyć w przypadku wybranych placówek sklepów franczyzowych i sklepów, w których sprzedaż poprowadzi właściciel. Wybrane produkty spożywcze będzie można również nabyć m.in. na całodobowych stacjach benzynowych. Podróżni zaopatrzą się w produkty spożywcze w wybranych sklepach na dworcach i lotniskach. Otwarte będą również niektóre apteki.