Przed nami Wielkanoc 2024. Czas wolny, spędzany najczęściej w towarzystwie bliskich. Święta te poprzedza Wielka Sobota. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czy Wielka Sobota to dzień wolny od pracy. Czy za pracę w Wielką Sobotę przysługuje dzień wolny? Rozwiewamy wątpliwości.

Wielkanoc 2024: Kiedy wypada?

Wielkanoc to święto ruchome. Wypada zawsze po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Może więc mieć miejsce od 22 marca do 25 kwietnia. W tym roku Wielkanoc przypada 31 marca i 1 kwietnia. Pierwszy jej dzień zbiegnie się ze zmianą czasu zimowego na letni, w efekcie czego przestawimy nasze zegarki o godzinę do przodu. Z kolei Poniedziałek Wielkanocny wypada w prima aprilis – tradycyjny dzień żartów.

Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny to dni ustawowo wolne od pracy. Wynika to z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

Czy Wielka Sobota to dzień wolny od pracy?

Wielkanoc poprzedza Wielka Sobota. Wiele osób zastanawia się, czy Wielka Sobota to dzień wolny od pracy, za który przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Okazuje się jednak, że Wielka Sobota jest normalnym dniem pracy, podobnie jak Wielki Czwartek czy Wielki Piątek.

W związku z tym nie można zastosować do niej przepisu art. 130 paragraf 2 Kodeksu pracy: "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Zgodnie z tym przepisem jeżeli w sobotę przypada święto, wówczas pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego. Sytuacja taka miała miejsce w sobotę 6 stycznia bieżącego roku. Za przypadające w tym dniu święto Trzech Króli pracownikowi przysługiwał dodatkowy dzień wolny.

Jednak w związku z tym, że Wielka Sobota jest normalnym dniem pracy, nie przysługuje za nią dodatkowy dzień wolny.

Handel: Czy Wielka Sobota to dzień wolny od pracy?

Nieco inaczej wygląda sytuacja dotycząca pracy w handlu. Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni osoby pracujące w handlu mogą w Wielką Sobotę wykonywać swoje obowiązki tylko do godz. 14:00. Praca po tej godzinie jest zabroniona. W związku z tym Wielka Sobota jedynie do godz. 14:00 jest w handlu traktowana jak dzień pracujący.

Wielka Sobota – ważny dzień dla katolików

Wielka Sobota to jeden z ważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym katolików. Wchodzi – obok Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku – w skład tzw. Triduum Paschalnego. W te dni celebrowane jest misterium paschalne na pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Wielka Sobota jest ostatnim dniem Wielkiego Tygodnia, który poprzedza obchody Wielkanocy. Dla katolików to dzień zadumy i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa. Wielka Sobota to także czas tradycyjnego święcenia pokarmów na stół wielkanocny. W koszyczkach przynoszonych tego dnia do kościoła znajdują się pisanki, chleb, wędlina, sól, chrzan, ser, babka wielkanocna oraz baranek z masła, ciasta lub cukru.