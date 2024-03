Wielki Piątek w tym roku przypada 29 marca. Katolicy tego dnia upamiętniają śmierć Chrystusa na krzyżu. Odbywają się więc drogi krzyżowe (często o godzinie 15.00), wieczorem zaś Liturgia Męki Pańskiej. Czy Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy?

Czy w Wielki Piątek idzie się do pracy?

Wielkanoc to ważne święto dla katolików. Dla osób, które nie uczestniczą w religijnych obrzędach, jest to doskonała okazja do odpoczynku i spotkań z bliskimi. Czas ten wiąże się nie tylko z nabożeństwami, lecz także z intensywnymi przygotowaniami – sprzątaniem, przygotowaniem potraw, zakupami. Dodatkowy dzień wolny z pewnością jest więc pożądany.

Jednak Wielki Piątek nie jest dniem wolnym od pracy. Wielu pracowników 29 marca pójdzie więc do pracy.

Ustawowe dni wolne od pracy

Jak stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy ,

, drugi dzień Wielkiej Nocy ,

, 1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Na liście tej nie znajduje się więc Wielki Piątek.

Będzie ustawa o wolnym Wielkim Piątku?

Temat wolnego Wielkiego Piątku powraca co jakiś czas. W 2018 roku do Sejmu trafił projekt ustawy, który miał ustanawiać Wielki Piątek i Wigilię dniami wolnymi. Nie został on jednak rozpatrzony. Nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić w najbliższej przyszłości.

Wolny Piątek wolny w wielu europejskich krajach

Wolnym Wielkim Piątkiem może się cieszyć 15 europejskich krajów, między innymi Niemcy, Austria, Holandia, Hiszpania czy Wielka Brytania.

Nie załatwisz spraw urzędowych w Wielki Piątek

Jak informuje PAP, choć Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to jednak wiele urzędów tego dnia będzie nieczynnych (niektóre z nich odbiorą dzień wolny za Święto Trzech Króli) lub ich godziny pracy będą skrócone. Warto śledzić aktualności na stronach instytucji.