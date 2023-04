Do uruchamianego 27 kwietnia lotniska dotrze z Warszawy wahadłowa linia autobusowa.

W pierwszych tygodniach jako jedyny z nowego portu, zbudowanego kosztem 800 mln zł, będzie latał nasz narodowy przewoźnik. Inauguracyjny rejs z Paryża do Radomia LOT wykona w następny czwartek. Oprócz stolicy Francji na razie będzie można też polecieć do Rzymu. W czerwcu zostaną uruchomione połączenia do albańskiej Tirany, greckiej Prewezy i bułgarskiej Warny. Przewoźnik zrezygnował z rejsów do Kopenhagi. Okazało się, że nie było zbyt dużo chętnych na to połączenie.

Siatkę lotów z Radomia modyfikują także biura podróży, które na początku czerwca zaczną realizować rejsy turystyczne z tego portu. Z kilku zapowiadanych wcześniej połączeń zrezygnowała właśnie Itaka. Nie poleci na hiszpańską Majorkę, do Tivatu w Czarnogórze, do egipskiej Taby oraz na greckie wyspy Kos i Kretę. Piotr Henicz, wiceprezes Itaki, tłumaczy, że nie było odpowiednio dużo chętnych na te loty. – Jest zainteresowanie lotami z Radomia, ale tańszymi kierunkami. To zadecydowało o zmianie planu wylotów – mówi Piotr Henicz. Potwierdza, że Itaka utrzymuje wyloty z Radomia do tureckiej Antalyi, tunezyjskiego Monastyru, a także do Warny i Tirany. – Oprócz tego będziemy korzystać z lotów regularnych, jakie zapowiada LOT z Radomia do Prewezy – na wypoczynek na greckiej wyspie Lefkada – i Rzymu – na wycieczki typu city break. Ponadto rozważamy wykupienie puli miejsc w samolotach LOT-u do Paryża – dodaje Piotr Henicz.

Władze Polskich Portów Lotniczych, które są właścicielem portu, twierdzą, że trzeba się liczyć z pewnymi korektami planów operatorów. – Zmiany w siatce połączeń – zwłaszcza tych czarterowych – są naturalnym procesem we współpracy biur podróży i wszystkich lotnisk. Oferta i rozkłady lotów nieustannie ewoluują, aby dopasować się do potrzeb pasażerów – mówi Anna Dermont, rzeczniczka PPL.

Dodaje, że w wakacje z lotniska będzie korzystać jeszcze ośmiu innych touroperatorów, m.in. Coral Travel, Exim Tours, Rainbow czy TUI. Zaoferują stamtąd wyloty na wczasy nad Morzem Śródziemnym – m.in. w Turcji, Grecji czy Tunezji. – Na popularnym portalu Wakacje.pl można obecnie znaleźć ponad 800 ofert wycieczek ze startem z lotniska w Radomiu – mówi Anna Dermont.

Jak będzie można dotrzeć do odległego aż o ponad 100 km od centrum Warszawy lotniska? Władze PPL twierdzą, że dojazd ze stolicy poprawi rychłe oddanie fragmentu trasy S7 z podwarszawskiej Lesznowoli do Tarczyna. W efekcie zniknie ostatnia „dziura” w szybkiej trasie do Radomia. W mazowieckim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad słyszymy, że wykonawca niedługo złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie tego odcinka. Pojedziemy nim w maju lub w czerwcu.

PPL zapowiadają też uruchomienie autobusowego połączenia z centrum Warszawy. – Shuttle busy dowiozą pasażerów do terminala lotniska. Kursy będą skorelowane z siatką połączeń lotniczych. Dla podróżnych z biletem LOT-u przejazd będzie darmowy – zaznacza Anna Dermont. Przejazd z centrum stolicy potrwa teraz ok 1,5 godz. Po oddaniu nowego odcinka ekspresówki skróci się o ok. 15 min.

Do Radomia można też dotrzeć pociągiem. Po zakończeniu remontu torów przejazd trwa krócej. Pociągi pośpieszne i osobowe Kolei Mazowieckich wyruszają z Dworca Gdańskiego. Czas przejazdu składami PKP Intercity wynosi 1 godz. 16 min – 1 godz. 20 min. Ze stacji PKP Służewiec do Radomia Głównego dojedziemy w niecałą godzinę. Spod dworca pod terminal będą podjeżdżać autobusy dwóch miejskich linii – 5 i 14. W dzień powszedni będzie to w sumie po 88 kursów w jedną i w drugą stronę.

Nieco bliżej lotniska ma też powstać nowa stacja – Radom Wschodni. Przetarg na realizację peronu i przebudowę wiaduktu nad torami utknął jednak w odwołaniach.

Władze PPL przewidują, że w tym roku radomski port obsłuży sto kilkadziesiąt tysięcy pasażerów. W przyszłym, pierwszym pełnym roku działania, ma się tam przewinąć 250 tys. podróżnych. Terminal jest zaś przygotowany do obsługi 3 mln pasażerów rocznie. Ma 30 tys. mkw. powierzchni. To prawie dwuipółkrotnie więcej niż w Modlinie, gdzie liczba podróżnych jest podobna. ©℗