Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział po niej, że Bruksela zaangażuje się w dialog z talibami, by uniknąć „katastrofy humanitarnej i potencjalnej migracyjnej”, co jednak nie oznacza formalnego uznania odrodzonego po dwóch dekadach Islamskiego Emiratu Afganistanu. – Musimy pozostawać kontakcie z władzami w Kabulu, jakiekolwiek by one były. Talibowie wygrali wojnę, więc musimy do nich mówić, choćby po to, by spróbować ochronić kobiety i dziewczęta – powiedział Borrell. Wkroczenie dżihadystów do Kabulu 15 sierpnia określił mianem „geopolitycznie najważniejszego wydarzenia od czasu inwazji Rosji na Krym w 2014 r.”.