W piątek ustawą o utworzeniu Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE zajmą się posłowie, ale zanim zasiedli do głosowania, rządzący postanowili spróbować rozwiać jedną z wątpliwości, odnoszących się do tego unijnego programu pożyczkowego. Ujawnili, co zamierzamy kupić za pieniądze z SAFE.

Podzielili tort dla wojska. Na co pójdą pieniądze z SAFE

Przedstawiona lista nie jest co prawda dokładną wyliczanką sprzętu, jaki trafi w ręce polskich wojskowych, gdyż duża część technicznych szczegółów przyszłych zamówień objęta jest tajemnicą. Poznać mogliśmy jednak główne kierunki planowanych zakupów. Jak podkreślił podczas prezentacji planu premier Donald Tusk, na zakupach finansowanych z programu SAFE skorzystać ma 12 tys. polskich firm. Duża część z nich w charakterze podwykonawców. Łącznie na sprzęt dla wojska wydanych ma być 170 mld zł, a pozostała część pieniędzy pójdzie na sfinansowanie projektów zarządzanych przez MSWiA oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Najwięcej, bo aż 47,6 mld zł (28 proc.) rząd przeznaczyć chce na różne systemy artyleryjskie. Kolejne 44,2 mld zł (26 proc.) to wsparcie do zakupów elementów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz systemów antydronowych. Na potrzeby walki naziemnej wydane mają być 32,3 mld zł (19 proc.), a na amunicję i pociski rakietowe – kolejne 13,6 mld zł. (8 proc.). Za 13,6 mld zł. sfinansowane będą zakupy strategicznego transportu powietrznego oraz rozwój zasobów kosmicznych (8 proc.), za 5,1 mld zł. (3 proc.) sektor nowych technologii, a za 3,4 mld zł. (2 proc.) bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego. Jak zapewnili rządzący, aż 89 proc. wszystkich pieniędzy wydanych będzie w polskich zakładach zbrojeniowych.

Generał ujawnia. SAFE pomoże kupić sprzęt z USA

Jednym z argumentów używanych przez przeciwników zaciągania pożyczki SAFE jest obawa, iż w przyszłości przepływowi pieniędzy zagrozić może unijny mechanizm warunkowości. O nim podczas konferencji wiele nie mówiono, jednak premier Donald Tusk starał się walczyć z inną z obaw. Tą, jakoby duża część pożyczanych przez Polskę pieniędzy wesprzeć miała przemysł niemiecki.

- I chciałbym, żeby dotarło to też do naszych oponentów, ile ten osławiony niemiecki przemysł będzie korzystał na programie SAFE, który realizujemy w Polsce? To jest 0,37 procenta. I mówimy tutaj o firmie szwedzko-niemieckiej – deklarował Donald Tusk.

Jednym z warunków finansowania zakupów z programu SAFE jest pochodzenie nabywanego sprzętu, który przynajmniej w 65 proc. powstawać musi w europejskich fabrykach. To zaś oznaczać może, że Polska odcięta zostanie od zakupów za oceanem. Jak jednak ujawnił szef Sztabu Generalnego, gen. Wiesław Kukuła, przyjęcie ustawy o FIZB SAFE nie tylko nie spowoduje, że polska armia odwróci się od Waszyngtonu, ale pozwoli też sfinansować kolejne zakupy u naszego największego sojusznika.

- Ustawa o FIZB rozwiązuje jedno z naszych strategicznych wyzwań. Umożliwi spłatę kredytów, finansujących rozwój Sił Zbrojnych spoza budżetu MON. Ta zmiana wytwarza przestrzeń finansową, która umożliwi nam zrealizowanie dodatkowych zakupów systemów, które w obecnie obowiązujących rozwiązaniach lokowaliśmy daleko poza rokiem 2030. Po pierwsze, głębokie, precyzyjne rażenie. Po drugie, więcej samolotów 5 generacji i po trzecie – ciężki śmigłowiec transportowy. Dzięki tym mechanizmom uwalnia nam się pole do rozpoczęcia realizacji tego typu zakupów – mówił generał Kukuła.

A to oznacza, że wojsko będzie w stanie kupić w USA na przykład śmigłowce Chinook, czy kolejną eskadrę samolotów F-35. Jak dodał wicepremier i minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, suma wydatków na sprzęt USA, zakontraktowanych i zaplanowanych w USA do 2035 r. wyniesie 120 mld zł.

Co Polska kupi za pieniądze SAFE. Lista projektów

Wśród prezentowanych zdolności, jakie polska armia zyskać ma dzięki pieniądzom z SAFE, znalazły się m.in.: Tarcza Wschód, system obrony przeciwdronowej San, a nawet okręty. Oprócz wojska, 7,1 mld zł dostanie MSWIA, a 9 mld zł. wydanych ma być na potrzeby budowy infrastruktury wojskowej. Poniżej przedstawiona przez rząd lista elementów, jakie sfinansowane mają być z unijnych pożyczek (MON).

Tarcza Wschód

- System antydronowy SAN

- Drony Fly-Eye

- bezzałogowy system poszukiwawczo- uderzeniowy

- pojazdy minowania narzutowego Baobab-K (by w 48 godzin można zaminować całą granicę)

- średnie terminale satelitarne

- ustawiacze min

- środki minersko-zaporowe

- systemy sterowanych ładunków wybuchowych

- system kierowanych min przeciwpancernych

- radary rozpoznania pola walki

- bezzałogowe morskie systemy uzbrojenia

- systemu rozpoznania elektronicznego ELINT (Electronic Inteligence)

- systemy uzbrojenia Carl Gustaff

- hełmy, kamizelki kuloodporne i karabinki Grot

Systemy bezzałogowe

- dronowe moduły uderzeniowe

- bezzałogowy system poszukiwawczo- uderzeniowy

- inteligentne systemy kierowane do rażenia celów

- BSP klasy mini

- bezzałogowe morskie systemy uzbrojenia

System antydronowy SAN (15 mld zł)

- armata SA-25,

- WLKM – karabin maszynowy (potwór z Tarnowa)

- armata 30mm,

- wyrzutnia APKWS (USA),

- dron kamikaze MEROPS

- radary ultra i follow

- wozy walki elektronicznej

Pojazdy opancerzone i artyleria

- moduły ogniowe 120 mm RAK

- dywizjonowe moduły ogniowe REGINA-KRAB

- BWP Borsuk

- KTO Rosomak

- wozy ewakuacji medycznej na podwoziu KTO Rosomak

- wozy rozpoznawcze LOTR (lekkie transportery)

- amunicja artyleryjska 155 mm. Inwestycje m.in. w fabryki w: Kraśniku, Pionkach, Bydgoszczy

Obrona przeciwlotnicza

- przenośny przeciwlotniczy zestaw Piorun

- wielofunkcyjne radary kierowania ogniem SAJNA dla przeciwlotniczego zestawu krótkiego zasięgu

- sensory optoelektroniczne dla przeciwlotniczego zestawu krótkiego zasięgu

- mobilne węzły łączności

- pakiet logistyczny

Siły powietrzne i zasoby kosmiczne

- samoloty MRRT: tankowiec powietrzny i wojskowy samolot transportowy

- śmigłowce szkolno-bojowe

- terminale satelitarne do pracy w pasmach C, Ku, X, Mil-Ka

- system obserwacji Ziemi SAR

- satelita geostacjonarny (pozwalający na ciągłą obserwację terenu Polski, także łączność)

Cyberbezpieczeństwo

- systemy zapewnienia bezpiecznej wymiany danych

- mobilne centrum zarządzania kryptografią w działaniach cyberprzestrzennych

- postkwantowy szyfrator IP nowej generacji

- system kryptograficzny wysokiego zaufania do ochrony komunikacji w warstwie aplikacji

- taktyczne środowisko dynamicznej generacji

Bezpieczny Bałtyk