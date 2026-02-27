Sejm przyjął nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych

Nowelizacja została przyjęta przez Sejm w drugiej połowie stycznia br. W połowie lutego Senat wprowadził do niej jedną poprawkę. W związku z tym nowelizacja wróciła do Sejmu. W piątek posłowie przyjęli senacką poprawkę.

Poprawka uwzględnia wśród uprawnionych do bycia zatrudnionym na stanowisku starszego asystenta sędziego osób, które zdały egzamin komorniczy lub zostały powołane na stanowisko komornika sądowego. W wersji uchwalonej przez Sejm, do bycia zatrudnionym na stanowisku starszego asystenta sędziego dopuszczone były m.in. osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski albo notarialny, uzyskały wpis na listę adwokatów lub radców czy też zostały powołane na notariusza. Jak dostrzegł Senat pominięto komorników.

Podstawowym celem nowelizowanych przepisów przygotowanych i wniesionych przed rokiem przez sejmową komisję sprawiedliwości jest przede wszystkim jednak rozwiązanie problemów kadrowych w sądach, gdzie brakuje asystentów sędziów, a młodzi prawnicy często wybierają sektor prywatny.

Według autorów nowelizacji, regulacja jest szansą „na pozyskanie szczególnie wyróżniających się wiedzą młodych ludzi, z założeniem, że umożliwienie im podjęcia pracy asystenta sędziego jeszcze podczas studiów, zachęci ich do kontynuowania kariery w tym zawodzie również po uzyskaniu tytułu magistra na kierunku prawo”. Jak zaznaczono, miałoby to pozytywny wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, zmagającego się z brakami kadrowymi w obszarze personelu asystenckiego.

Nowe zasady zatrudniania asystentów sędziów

Obecnie przepisy stanowią, że asystentem sędziego może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze i ma co najmniej 23 lata, natomiast stanowisko starszego asystenta sędziego może objąć osoba pełniąca funkcję asystenta przez co najmniej 10 lat i uzyskująca pozytywne oceny okresowe, albo taka, która zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski.

Wynagrodzenia młodszych i starszych asystentów sędziów

Zgodnie z nowelizacją na stanowisku młodszego asystenta sędziego będzie można zatrudnić osoby, które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, mają co najmniej 20 lat, zachowują status studenta i są „nieskazitelnego charakteru”. Zapowiadane stawki wynagrodzenia zasadniczego mające zostać zawarte w nowym rozporządzeniu wyniosłyby brutto: dla młodszego asystenta sędziego – 5500–6500 zł, asystenta sędziego – 6500-8000 zł, a starszego asystenta sędziego – 8000–9000 zł.

Zgodnie z zapisami Prawa o ustroju sądów powszechnych „asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów”. W praktyce asystent sędziego przygotowuje sprawy do rozpoznania oraz wspiera sędziego w analizie materiału dowodowego i przygotowaniu orzeczeń.

Do jego najważniejszych zadań należą m.in. sporządzanie projektów zarządzeń i orzeczeń lub ich uzasadnień, analiza akt sprawy, wyszukiwanie orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawana spraw, opracowywanie projektów odpowiedzi i pism, kontrola stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na czynności przez sędziego lub sąd.

Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)