Im dłużej trwa publiczna debata na temat SAFE, tym silniejsze wrażenie, że prezydent przygotowuje grunt pod weto dla ustawy będącej podstawą do realizacji programu pożyczek na zbrojenia. Choć nieoficjalnie w Kancelarii Prezydenta słyszymy, że „podpis leży na stole”, bo bezpieczeństwo państwa to priorytet, to ton oficjalnych wystąpień głowy państwa staje się coraz bardziej krytyczny. Takie sugestie docierają również od polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Oczywiście, że chciałbym, aby prezydent robił to, co robił do tej pory – zawetował i pokazał projekt ustawy, który wskazuje nasze niezależne źródła finansowania zakupów na polską broń. Myślę, że prezydent wiele nie będzie musiał z tym robić, bo te mechanizmy zostały podsunięte – mówi DGP poseł Piotr Kaleta z sejmowej komisji obrony narodowej.