Prezydent wysłuchał wcześniej informacji wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego dotyczącej priorytetów polskiej polityki zagranicznej w 2026 r.

Konsultacje i emocje społeczne

Nawrocki, pytany o to, czy bliżej mu do podpisania czy zawetowania ustawy, podkreślił, że materia jest niezwykle istotna i wywołuje wiele emocji. Zapewnił, że sprawie cały czas się przygląda, szukając rozwiązań i dyskutując z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, generałami oraz wsłuchując się w opinie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

– Decyzję podejmę w odpowiednim momencie – dodał, zaznaczając, że sprawa jest zbyt poważna na pośpieszne deklaracje, a pod uwagę bierze także reakcje Polaków na propozycję umowy SAFE.

Miliardy euro na polską zbrojeniówkę

W piątek Sejm będzie głosować nad poprawkami Senatu do ustawy, które zakładają m.in., że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu MON oraz wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA.

W ramach unijnego instrumentu polski rząd może skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. tych środków ma zostać wydane bezpośrednio w polskim przemyśle zbrojeniowym.