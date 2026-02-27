Poprawki dotyczą nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która daje stowarzyszeniom prawo do rejestrowania się w KRS w sposób elektroniczny, czyli tak, jak to robią już spółki kapitałowe.

W przyjętych przez Sejm poprawkach - zostały zgłoszone na etapie prac senackich po uzgodnieniu ze stroną rządową - doprecyzowano, jakie stowarzyszenia będą mogły korzystać z elektronicznego rejestrowania się w KRS, inaczej zapisano też zasady składania podpisów pod wnioskiem. Jedna z poprawek dotyczy opłat przy rejestracji stowarzyszenia i zmianach w nim, jeżeli wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców - tu przy 418 głosach przeciw odrzuceniu senackiej propozycji, 18 posłów wstrzymało się.

Zgodnie ze zmienionymi zapisami noweli z możliwości elektronicznego rejestrowania będą wyłączone stowarzyszenia, w których co najmniej jeden z założycieli jest cudzoziemcem, a także stowarzyszenia międzynarodowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki stowarzyszeń. Z tego trybu nie będą mogły też skorzystać stowarzyszenia, których działalność wymaga zezwolenia lub uzgodnienia z szefami MON lub MSWiA. Dodatkowo do założonych elektronicznie stowarzyszeń nie będą mogli wstępować cudzoziemcy.

Poprawki dają założonemu elektronicznie stowarzyszeniu prawo do takiej samej - elektronicznej formy - zmiany statutu, adresu, władz, udzielania pełnomocnictw, rozwiązania i likwidacji, powołania lub odwołania likwidatora i określenia sposobu reprezentacji likwidowanego stowarzyszenia. Zgodnie z nowelizacją elektroniczne wnioski o wpis sąd rejestrowy ma rozpoznawać dzień po ich wpływie.

Zmiany w przepisach mają wejść w życie 30 września 2028 r. Teraz nowelizacja trafi do prezydenta.(PAP)