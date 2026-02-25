– Emisja obligacji to realny scenariusz, pytanie dotyczy jednak kalkulacji kosztów i korzyści – mówi ekonomista w rozmowie z DGP. Jak tłumaczy, kluczowa jest struktura wydatków. Skoro ok. 80 proc. środków ma zostać wydane w kraju, rząd potrzebuje złotówek, a SAFE to pożyczka w euro. – Rząd pożycza euro i idzie z nim do NBP, który pełni rolę kantoru. Wymienia walutę na złotówki, korzystając z przywileju emisji pieniądza – wyjaśnia.

W tym modelu NBP inwestuje otrzymane euro w zagraniczne aktywa. – Oprocentowanie uzyskiwane przez bank centralny jest zbliżone do kosztu SAFE. Te wartości w dużej mierze się neutralizują – dodaje.