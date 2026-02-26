Problemy z logowaniem do PKO BP. Co się dzieje z iPKO i aplikacją IKO?

Klienci banku PKO Bank Polski skarżą się na problemy związane z realizacją płatności online oraz logowaniem do bankowości elektronicznej i mobilnej. Zgłoszenia użytkowników w serwisie Downdetector, który monitoruje awarie na podstawie sygnałów od internautów, wskazują, że nie działa m.in. aplikacja mobilna IKO i iPKO. Po jej uruchomieniu pojawia się komunikat o czasowej niedostępności usługi oraz informacja o prowadzonych działaniach naprawczych.

Płatności kartą w PKO BP: czy systemy działają w sklepach?

Dane serwisu wskazują, że pierwsze problemy zaczęły się w czwartek, 26 lutego 2026 roku, po godz. 15:00. W krótkim czasie liczba zgłoszeń znacząco wzrosła. Klienci w mediach społecznościowych skarżą się przede wszystkim na:

Brak możliwości wykonania przelewów. Problemy z potwierdzaniem transakcji kodem BLIK. Całkowity brak możliwości zalogowania się do panelu klienta.

Kiedy IKO zacznie działać? PKO BP walczy z awarią

Według oficjalnych informacji przekazanych przez Bank PKO BP oraz zgłoszeń użytkowników, utrudnienia objęły kluczowe usługi cyfrowe banku:

Aplikacja mobilna IKO – użytkownicy widzą komunikat o niedostępności usługi. Serwis iPKO oraz iPKO biznes – problemy z dostępem do konta i autoryzacją. System Inteligo – również dotknięty przerwą w działaniu.

Ważna informacja: Bank uspokaja, że walczy z awarią. Równocześnie podkreśla, że płatności kartami w sklepach stacjonarnych i internecie powinny funkcjonować prawidłowo.

To kolejna awaria w największym polskim banku. Co z bezpieczeństwem?

Nie jest to pierwszy przypadek zakłóceń w działaniu systemów największego banku w kraju. W grudniu ubiegłego roku również dochodziło do problemów z obsługą płatności elektronicznych. Część klientów zwraca uwagę, że podobne sytuacje powtarzają się coraz częściej i wpływają na komfort korzystania z usług finansowych online.