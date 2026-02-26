Podczas czwartkowej konferencji w Sejmie po expose szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego prezydent ocenił, że za sprawą terminala w Świnoujściu oraz będącego w konstrukcji terminala pływającego na Morzu Bałtyckim (FSRU), „w stosunkowo krótkim czasie, jak dla polityki gospodarczej” Polska może się stać hubem energetycznym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.

- Jest to elementem moich rozmów z prezydentem Trumpem i Polski ze Stanami Zjednoczonymi - zaznaczył Nawrocki.

Nawrocki: Europa musi skończyć z importem rosyjskiego gazu, to kwestia bezpieczeństwa

Prezydent negatywnie ocenił pozyskiwanie przez inne kraje surowców energetycznych z Rosji. Jego zdaniem bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej polega także na bezpieczeństwie energetycznym.

- My w Polsce mamy zero rosyjskiego gazu, pozbyliśmy się rosyjskich surowców i zachęcam do tego wszystkich liderów w Europie - powiedział.

Węgry i Słowacja sprowadzały do niedawna ropę z Rosji rurociągiem biegnącym przez Ukrainę. Pod koniec stycznia został on uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Budapeszt wraz z Bratysławą zarzucają Kijowowi celowe wstrzymywanie dostaw surowca z Rosji, Ukraina utrzymuje, że ropociąg jest remontowany.

W reakcji na tę sytuację Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Władze Słowacji informowały też o zawieszeniu dostaw energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd w Budapeszcie zapowiedział również, że będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę o wartości 90 mld euro dla Ukrainy, dopóki transport ropy nie zostanie wznowiony.

Gaz na Wegry popłynął przez Chorwację

Komisja Europejska oświadczyła w środę, że w reakcji na uszkodzenie ropociągu Przyjaźń Chorwacja rozpoczęła tranzyt ropy na Węgry i Słowację za pośrednictwem rurociągu Adria. Surowiec nie pochodzi z Rosji i według wcześniejszych informacji ma dotrzeć na Węgry w połowie marca.

W poniedziałek na posiedzeniu Rady UE Ministrowie z państw członkowskich Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdzili zakaz importu rosyjskiego gazu. Nowe regulacje przewidują wstrzymanie importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca 2026 r., a gazu dostarczanego rurociągami – do 30 września 2027 r.