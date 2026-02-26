Najwyższe wynagrodzenia nie zaskakują w przypadku Warszawy czy regionu Górnego Śląska. To największe ośrodki biznesowe i przemysłowe w kraju.

– „Jeżeli chodzi o Warszawę i Górny Śląsk, to zupełnie nie jestem zaskoczony. To są bardzo duże ośrodki, bardzo dużo firm, bardzo dużo fabryk” – mówi Marian Owerko.

Zaskoczeniem może być wysoka pozycja Białegostoku. Choć to mniejsze miasto, wyniki są tam relatywnie dobre.

– „Zaskoczony jestem in plus oczywiście Białymstokiem. To nie jest duży ośrodek miejski, ale wynika to z bardzo silnego ośrodka akademickiego” – podkreśla wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

Na drugim biegunie znajduje się m.in. Rzeszów. Choć dynamicznie się rozwija, poziom wynagrodzeń absolwentów jest tam wyraźnie niższy niż w stolicy.

Jednym z powodów może być bliskość większych rynków pracy.

– „Kwestia logistyki dla nisko zarabiających pracowników jest szalenie istotna. Dla studentów, którzy zaczynają karierę, to jest kluczowe” – zaznacza Owerko.

Kierunek studiów nadal robi różnicę

Od lat utrzymuje się wyraźna przewaga kierunków technicznych nad humanistycznymi pod względem wynagrodzeń.

– „Nie da się ukryć, że kierunki techniczne przeważają nad humanistycznymi i tak jest od kilkudziesięciu lat” – mówi Owerko.

To jednak nie jedyny czynnik. Liczy się także poziom wykształcenia.

– „Student, który ma pełne wykształcenie, tytuł magistra, dużo więcej może zarobić w pierwszej swojej pracy” – podkreśla.

Co ciekawe, w badaniach widać, że osoby, które najpierw ukończyły licencjat, a dopiero później studia magisterskie, zarabiają nieco więcej niż absolwenci jednolitych studiów magisterskich.

– „Różnica to jeden rok edukacji, więc może dlatego pracodawcy mają większe zaufanie do dłużej studiujących pracowników” – wyjaśnia Owerko.

Staże ważniejsze niż sam dyplom

Dyplom to dziś za mało. Coraz większe znaczenie ma doświadczenie zdobyte jeszcze w trakcie studiów.

– „Pracodawcy patrzą nie tylko na rodzaj studiów, ale też na staże między studiami. CV dla studenta to nie jest tylko szkoła, to także element praktyczny” – mówi wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

Nie chodzi o pojedyncze praktyki, ale o konsekwentne budowanie doświadczenia.

– „Student nie jest po prostu po studiach. On jest po sześciu programach stażowych. To już jest pełnoprawny pracownik” – dodaje.

Z danych wynika, że co trzeci student ma ofertę pracy jeszcze przed ukończeniem studiów.

– „Studenci wiedzą, że co trzeci ma ofertę pracy, nie będąc nawet na piątym roku. Znają te liczby i podchodzą do tego coraz bardziej świadomie” – podkreśla Owerko.

Program „Kariera” jako przepustka do pracy

Jednym z największych programów stażowych w Polsce jest „Kariera”, prowadzony przez Polska Rada Biznesu. Działa od 23 lat i co roku oferuje ponad sto płatnych miejsc stażowych w firmach członkowskich.

– „Od początku te staże są płatne. Chcieliśmy, żeby student nie miał problemu z logistyką i mógł sobie pozwolić na wyjazd do innego miasta” – wyjaśnia Owerko.

Program obejmuje zarówno stanowiska biurowe, jak i inżynieryjne czy produkcyjne w różnych częściach kraju. Co ważne, wielu dawnych stażystów dziś pełni funkcje kierownicze.

– „Staramy się, żeby opiekunami nowych stażystów były osoby, które same przeszły program. To naturalna ścieżka rozwoju” – mówi.

Co zrobić, żeby zarabiać więcej?

Wnioski są dość jasne. Wyższe zarobki na starcie to efekt kilku decyzji:

wybór kierunku z myślą o rynku pracy,

kontynuowanie edukacji do poziomu magistra,

zdobywanie doświadczenia już w trakcie studiów,

świadome podejście do lokalizacji pierwszej pracy.

Jak podsumowuje Marian Owerko:

– „Wśród młodych ludzi widzimy naprawdę bardzo dobrze przygotowanych pracowników. Ich kompetencje w wielu obszarach są wyższe niż pracowników doświadczonych”.

Różnica 1800 zł na początku kariery może wydawać się tylko liczbą. W dłuższej perspektywie to jednak realna przewaga finansowa, która zaczyna się od decyzji podjętych jeszcze w czasie studiów.