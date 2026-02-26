Podwyżka akcyzy na alkohol – nowy projekt w Sejmie

O tym, że posłowie Polski 2050 złożyli projekt ustawy o podwyżce podatku akcyzowego poinformowała na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak.

Wskazała, że przewidziano w nim, iż nadwyżka środków wynikająca z podniesienia akcyzy, będzie przekazywana do Narodowego Funduszu Zdrowia na profilaktykę i leczenie uzależnień od alkoholu. - W końcu konsumenci produktów alkoholowych będą ponosili większą odpowiedzialność, także fiskalną za to, żeby ponieść koszty swojego leczenia - podkreśliła.

Przekazała, że vacatio legis dla nowych regulacji miałoby wynieść pół roku, co ma umożliwić przygotowanie się przedsiębiorców i społeczeństwa do wejścia w życie przepisów.

- Alkoholizm to jest choroba, która nie ma poglądów politycznych. My jako wyraziste centrum liczymy na poparcie zarówno prawicy, jak i lewicy. Wspólnie pomóżmy Polakom, pokonajmy tę chorobę - zaapelował poseł Polski 2050 Kamil Wnuk.

Weto prezydenta a ponowna inicjatywa ustawodawcza

Jedną z ustaw zawetowanych w grudniu ub. przez prezydenta Karola Nawrockiego była ustawa zwiększająca akcyzę na alkohol. Po wecie obecna szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że klub parlamentarny Polska 2050 ponownie złoży projekt ustawy podwyższający akcyzę na alkohol, uwzględniając przy tym uwagi prezydenta.

Prezydent ocenił wówczas, że zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, rząd wybiera najłatwiejszą drogę i - poprzez ustawę o podwyżce akcyzy sięga po pieniądze Polaków. Jego zdaniem, gdyby intencje obu ustaw były „rzeczywiście prozdrowotne”, znalazłby się w nich zapis, że „każda złotówka z dodatkowych wpływów trafia wyłącznie na ochronę zdrowia”. (PAP)

pab/ rbk/