Leśkiewicz przypomniał podczas czwartkowej konferencji prasowej, że jest to działanie zgodne z zapowiedzią prezydenta Karola Nawrockiego ze środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Zaproponowane zostaną konkretne zmiany w ustawie. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej - oświadczył Leśkiewicz.

Rzecznik sprecyzował, że proponowane zmiany będą dotyczyć kwestii, o których prezydent mówił w trakcie jawnej części posiedzenia RBN. Pierwsza kwestia dotyczy - jak mówił - warunków udzielenia pożyczki, a także spłaty pożyczki w ramach SAFE. Jak wskazał, mówiąc o warunkowości, ma na myśli kwestie dotyczące „ewentualnego wstrzymania wypłaty części środków w przypadku, gdy Komisja Europejska uzna arbitralnie, że to wstrzymanie środków powinno nastąpić na przykład z powodu zmiany sytuacji politycznej w Polsce”.

Leśkiewicz powiedział, że drugim elementem, który wzbudził „szczególne zainteresowanie” prezydenta, i którego będą dotyczyć proponowane zmiany, to obszar „transparentności i skuteczności mechanizmów antykorupcyjnych”. A trzecim elementem, który znajdzie swój wyraz w proponowanych zapisach, są „zdolności polskich sił zbrojnych, a także polskiego przemysłu do realizacji tak ogromnego programu, jakim jest SAFE”. (PAP)