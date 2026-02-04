Expose szefa MSZ przesunięte na kolejne posiedzenie Sejmu

Marszałek Czarzasty poinformował też, że doroczne expose szefa MSZ, które planowane było na 11 lutego, przesunięte zostanie na kolejne posiedzenie Sejmu (jest ono przewidziane w dniach 25-27 lutego).

Na 11 lutego prezydent Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a jednym z zapowiedzianych przez jego kancelarię tematów ma być „wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

Szef prezydenckiego BPM Marcin Przydacz mówił w środę w Polsat News, że „w mediach pojawia się bardzo dużo niepokojących informacji, że pan Włodzimierz Czarzasty ma kontakty z panią Swietłaną Czesnych, jakąś bizneswoman, która jest powiązana także gdzieś tam z ośrodkami decyzyjnymi w Rosji” i że Czarzasty „w ogóle się do tego tematu nie chce odnosić” zatem prezydent na posiedzeniu RBN będzie „pytał rząd, czy organy państwa badały tę sprawę, co ustaliły”.

Służby: brak zastrzeżeń do Czarzastego

Czarzasty przywołał na środowym briefingu prasowym wydane tego dnia oświadczenie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, mówiące, że „podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności” oraz że „służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie”.

- Ja, tak jak wiedziałem zawsze, nie mam sobie nic, w żadnej sprawie do zarzucenia - powiedział Czarzasty.

Czarzasty chce punktu o przeszłości prezydenta Nawrockiego

Ponadto poinformował, że szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec zwrócił się w jego imieniu do szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza o rozszerzenie porządku obrad posiedzenia RBN o dodatkowy punkt.

Miałoby to być „wyjaśnienie charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną” a także „wyjaśnienie przeszłej pracy prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, która w latach 90. i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawiciela świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności”.

- Uważam, że omówienie tych zagadnień w ramach posiedzenia RBN, w oparciu o rzetelne informacje i stanowiska odpowiednich służb przyczyni się do poprawy zaufania obywateli do instytucji głowy państwa - powiedział marszałek Sejmu.

- Ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na RBN - powiedział Czarzasty zwracając się bezpośrednio do Nawrockiego. Dodał, że chce mu też powiedzieć, że „po pierwsze, nie da się zastraszyć”. - Po drugie czekam na pana oświadczenie w sprawie pana przeszłości, po trzecie nie zmienię linii postępowania w stosunku do pana, nie zejdę z linii rozsądku, dystansu i spokojnej oceny wszystkiego tego, co pan robi. Po czwarte, mam taką prośbę, może zajmie się pan rozwiązywaniem problemów Polaków, nie szczuciem ludzi - mówił marszałek Sejmu zwracając się do prezydenta.

Czarzasty zapewnił, że pojawi się na posiedzeniu RBN i - jak powiedział - „z wielką przyjemnością usłyszy, co robił pan Nawrocki w związku ze swoją działalnością, jak nie był prezydentem”.

Zapytany, czy wypełnił ankietę bezpieczeństwa i przechodził przez tzw. wirówkę, czyli sprawdzenie przez służby, Czarzasty odpowiedział, że „wszystko jest wiadomo”. - Mam dostęp do wszystkich największych informacji, najważniejszych i najbardziej tajnych - powiedział ponownie odsyłając do oświadczenia Dobrzyńskiego. Dodał, że jest tam mowa, iż wszystkie jego kontakty „zostały sprawdzone od początku do końca i nie ma żadnego śladu w żadnej sprawie”.

Ponadto marszałek poinformował, że w związku ze zwołaniem RBN na 11 lutego, expose szefa MSZ Radosława Sikorskiego, czyli informacja o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 roku, które planowane było na ten dzień, zostanie przełożone na kolejne posiedzenie Sejmu.

Czarzasty został też zapytany, czego dotyczyło jego środowe spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. - Spotkania z premierem odbywają się normalnie, mamy normalny kontakt, rozmawiamy o wszystkich sprawach, które dotyczą kraju, a nie dotyczą fanaberii pana prezydenta, którego wzywam do opowiedzenia o swojej przeszłości na RBN - odpowiedział.

Jak zapowiedziała KPRP, obok tematu dotyczącego Czarzastego, posiedzenie RBN 11 lutego ma być poświęcone „pożyczce zaciągniętej przez rząd na realizację programu SAFE” oraz zaproszeniu Polski do powołanej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. (PAP)