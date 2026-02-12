Burza po RBN. Szafernaker ostro o Tusku, Czarzastym i Sikorskim [KULISY POLITYKI]
Sześć godzin obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spór o program SAFE, miliardy euro zadłużenia i przyszłość relacji z USA.
Czy prezydent zawetuje ustawę dotyczącą unijnego programu SAFE?
Czy Polska powinna wejść do Rady Pokoju?
Co oznaczają napięcia wokół marszałka Włodzimierza Czarzastego?
I czy relacje z administracją Donalda Trumpa mogą wpłynąć na obecność 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce?
W rozmowie także o:
sporze prezydent-premier,
- kulisach 6-godzinnego posiedzenia RBN,
- bezpieczeństwie Polski i relacjach z USA,
- przyszłości współpracy z NATO i Unią Europejską.
Czy bezpieczeństwo powinno być poza politycznym sporem?
