Opublikowane dziś przez GUS dane dotyczące produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej były lepsze o ok. 4 pkt proc. od konsensusu rynkowego.

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 7,3 proc. w ujęciu rocznym po spadku o 1,1 proc. r/r w listopadzie. W porównaniu z listopadem 2025 r. nieznacznie zmniejszyła się o 0,1 proc.. W okresie styczeń–grudzień 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,3 proc.). Po wyrównaniu sezonowym, produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2025 r. wzrosła o 4,7 proc. w skali roku,

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju w grudniu 2025 roku była wyższa o 4,5 proc. w porównaniu z grudniem 2024 roku i o 36,2 proc. wyższa w odniesieniu do listopada 2025 roku. W ujęciu odsezonowanym produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2025 roku była o 0,1 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2024 roku oraz o 5,1 proc. wyższa niż w listopadzie 2025 roku.