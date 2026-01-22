Wielka zmiana w stylu podróżowania. Młodzi dorośli wyznaczają trendy

Krótkie, dwu- lub trzydniowe wypady nastawione na kulturę i rozrywkę na stałe wpisały się w kalendarz Polaków. Z badania przeprowadzonego przez Omnisurv by IQS na zlecenie Leonardo Hotels Polska wynika, że z city breaków korzysta aż 77 proc. osób, niezależnie od pory roku.

Prawdziwy przełom widać jednak zimą. Obecnie na krótki wyjazd w tym okresie decyduje się niemal co drugi Polak (49 proc.). Liderami trendu są osoby w wieku 25–34 lata – w tej grupie aż 63 proc. badanych stawia na intensywne, miejskie wypady.

- Zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie odnotowujemy wyraźny wzrost liczby rezerwacji w okresie zimowym w porównaniu z poprzednim sezonem. Duży udział w tym wyniku mają właśnie krótkie, kilkudniowe city breaki, na które coraz częściej decydują się tzw. młodzi dorośli. Osoby te podróżują w parach, ale też w gronie znajomych lub z dziećmi - mówi Edyta Niedoba, cluster Poland revenue manager w Leonardo Hotels.

Dlaczego wolimy miasto od gór? Decydują dwa kluczowe powody

Niskie temperatury przestały być przeszkodą, a stały się atutem. Aż 42 proc. respondentów wskazało, że to właśnie zimowa atmosfera metropolii przyciąga ich do miast. Co czwarty badany cieszy się z możliwości zwiedzania bez męczących upałów. Najważniejsze argumenty za zimowym city breakiem to jednak:

brak tłumów i kolejek do najpopularniejszych atrakcji (52 proc. wskazań),

do najpopularniejszych atrakcji (52 proc. wskazań), atrakcyjne ceny noclegów, które są znacznie korzystniejsze niż w szczycie sezonu letniego lub w modnych kurortach narciarskich (49 proc.).

Na tym nie koniec. 23 proc. ankietowanych planuje wyjazd z myślą o noworocznych wyprzedażach w galeriach handlowych. Jak widać, zima w mieście przestała być tylko alternatywą – dla wielu Polaków stała się pierwszym wyborem, łączącym oszczędność z komfortem zwiedzania.

Ranking zimowych hitów. Te miasta Polacy kochają najbardziej

Przesunięcie budżetu z drogich wyjazdów narciarskich na tańsze city breaki sprawiło, że konkretne polskie miasta przeżywają oblężenie. Gdzie najchętniej jeździmy tej zimy?

Kraków (53 proc.) – absolutny lider zestawienia.

(53 proc.) – absolutny lider zestawienia. Gdańsk (52 proc.) – niemal równie popularny kierunek nad Bałtykiem.

(52 proc.) – niemal równie popularny kierunek nad Bałtykiem. Wrocław (43 proc.) – zamyka podium najchętniej odwiedzanych metropolii.

Popularnością cieszą się również Warszawa (24 proc.) i Toruń (23 proc.). Poznań wybrało 21 proc. badanych.