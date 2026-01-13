To kolejne ostrzeżenie MSZ w tej sprawie.

Terroryzm i porwania w Syrii – ryzyko pozostaje wysokie

„Ryzyko wybuchu walk zbrojnych, ataków terrorystycznych i przestępczości (w tym porwań dla okupu i rabunków) jest nadal wysokie. Aktywne są ugrupowania terrorystyczne, w tym tzw. Państwo Islamskie” – zaznaczyło MSZ we wpisie na X odradzającym wyjazdy do Syrii. Sytuacja jest niestabilna i niebzpieczna podkreślił resort przypominając, że kraj ten jest „na czerwonej liście ostrzeżeń”.

Ponadto wszystkich podróżnych MSZ zachęca do zarejestrowania się w systemie Odyseusz (https://odyseusz.msz.gov.pl), wskazując, że realnie zwiększa to bezpieczeństwo i ułatwia szybkie przekazanie ważnych informacji.

Konflikty i naloty w Syrii – sytuacja humanitarna pogarsza się

Lotnictwo USA przeprowadziło w weekend w Syrii naloty na obiekty organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. To kontynuacja operacji odwetowej Hawkeye Strike, która rozpoczęła się 19 grudnia 2025 r. W Aleppo – na północy Syrii – nasilają się z kolei walki między siłami rządowymi, wspieranymi przez Turcję, a kurdyjskimi bojownikami. Od ubiegłego wtorku około 150 tys. osób musiało opuścić swoje domy – ogłosił w sobotę gubernator miasta cytowany przez AFP.

Wybuchające co kilka tygodni na nowo starcia w Syrii są wynikiem rosnącego napięcia po obaleniu w grudniu 2024 r. prezydenta Baszara al-Asada przez siły wywodzące się z ugrupowań islamistycznych. Choć w marcu 2025 r. zawarto porozumienie, zakładające włączenie kurdyjskich Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF) do nowej armii syryjskiej, proces ten utknął w martwym punkcie. Kością niezgody pozostaje kwestia decentralizacji państwa – Kurdowie domagają się autonomii, co jest stanowczo odrzucane przez nowe władze.

MSZ przypomina o ograniczonej pomocy konsularnej w Syrii

Już wcześniej MSZ odradzało wszelkie podróże do Syrii ze względu na utrzymującą się niestabilną sytuację w tym kraju i w całym regionie, a także odnotowywane regularnie przypadki arbitralnych aresztowań cudzoziemców, w tym także obywateli polskich.

Ostrzegało też wtedy osoby, które decydują się na pozostanie w Syrii lub przyjazd do tego kraju wbrew zaleceniom resortu, że w związku z zawieszeniem działalności Ambasady RP w Damaszku (tymczasowo funkcjonuje ona z siedzibą w Bejrucie) oraz z uwagi na uwarunkowania sytuacji bezpieczeństwa możliwości udzielenia pomocy konsularnej Polakom przebywającym na terenie Syrii pozostają ograniczone.

MSZ podkreślało, że podczas pobytu w Syrii zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności. Ostrzegało m.in., że filmowanie i fotografowanie bez uzyskania uprzedniego, specjalnego zezwolenia władz syryjskich – w szczególności obiektów publicznych lub o charakterze militarnym – może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, w tym długotrwałego pozbawienia wolności bez formalnego postawienia zarzutów.(PAP)