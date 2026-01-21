Za ustawą wraz z poprawkami zagłosowało 84 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poprawki senackie mają charakter legislacyjno-redakcyjny

Zaproponowane przez senatorów poprawki mają przede wszystkim charakter legislacyjno-redakcyjny. Wprowadzono również poprawki rozszerzające ustawę o Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.

Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu, gdzie posłowie zadecydują o zaproponowanych przez Senat poprawkach.

Nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami zakłada wprowadzenie kilku zmian porządkujących i usprawniających funkcjonowanie OSP, ratowników górskich i wodnych.

Ponadto zakłada, że quady używane przez te jednostki są pojazdami mogącymi być używanymi do celów specjalnych, a tym samym mogą na drogach publicznych poruszać się jak pojazdy uprzywilejowane.

Nowe zasady wydawania poleceń w ruchu drogowym

Wprowadza także możliwości wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Zakłada, że strażacy PSP mogą takie polecenia wydawać bez dodatkowych szkoleń, a strażacy OSP – po ich podstawowym kursie wzbogaconym o zasady kierowania ruchem poza działaniami ratowniczymi.

Nowelizacja doprecyzowuje kwestie wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)

