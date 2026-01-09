Za przyjęciem nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym głosowało 436 posłów, 6 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja częścią pakietu deregulacyjnego

Nowelizacja przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości stanowi część pakietu deregulacyjnego.

Ustawa zakłada, że moc dokumentów z ksiąg wieczystych, tj. odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych wydawanych przez sąd będą miały nie tylko wydruki, jak obecnie, ale także dokumenty elektroniczne wytwarzane przez system teleinformatyczny, z którego te wydruki są sporządzane. Obecnie Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielne wydrukowanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli za jego pośrednictwem został złożony wniosek o ich wydanie.

„Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i mogą stanowić wymagany załącznik do wniosku wnoszonego w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej. W takim przypadku konieczne jest jednak załączenie do wniosku dokumentu elektronicznego” – przekazał resort sprawiedliwości w ocenie skutków regulacji (OSR).

mObywatel z nową funkcją subskrypcji danych KRS

Regulacje przewidują również modyfikację aplikacji mObywatel w taki sposób, aby było możliwe pozyskanie za jej pośrednictwem danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w ramach tzw. subskrypcji. Dostępne będą dane dotyczące podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Obecnie zgodnie z ustawą o KRS możliwe jest jednoczesne przesyłanie jedynie danych 50 podmiotów. Limit ten zostanie zachowany, a użytkownik będzie mógł pobrać jedynie dane podmiotów, z którymi jest powiązany numerem PESEL. Ma to na celu ułatwienie użytkownikom pozyskiwania danych ich dotyczących za pośrednictwem jednej aplikacji.

Ustawa trafi teraz do Senatu. (PAP)