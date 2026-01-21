Polska w czołówce państw Unii Europejskiej. Jest jedno „ale”

Szef Ministerstwa Finansów Andrzej Domański podzielił się w mediach społecznościowych optymistycznymi danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), który regularnie monitoruje stan światowych gospodarek. Co wskazują prognozy? Polska ma szansę osiągnąć tempo wzrostu gospodarki przewyższające globalną średnią i znaleźć się w czołówce państw Unii Europejskiej – poinformował szef resortu w serwisie X. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, których minister nie wyeksponował w swoim wpisie.

Nowe porządki w 800 plus. Pieniądze tylko dla wybranych?

MFW wskazuje wprost, że bez reform systemowych Polska nie osiągnie takich wyników. Na szczycie listy priorytetów znalazł się postulat, który budzi największe emocje: zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Oprócz niego Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwrócił uwagę na potrzebę zmian w programie 800 plus. Propozycje te mogą nie spodobać się milionom Polaków.

Kryterium dochodowe zamiast „pieniędzy dla każdego”

Obecnie rodzice otrzymują świadczenie 800 plus na każde dziecko, bez względu na to, ile zarabiają. Ten model generuje olbrzymie koszty dla państwa – tylko w tym roku pochłonie on około 60 miliardów złotych. Według najnowszej opinii Międzynarodowego Funduszu Walutowego, taka formuła wsparcia jest mało efektywna i wymaga pilnej naprawy.

"Polska wydaje na świadczenia socjalne mniej niż wiele innych krajów UE. Mimo to większość zasiłków ma charakter powszechny, co pozostawia mniej zasobów dla osób najbardziej potrzebujących. Dobrze ukierunkowana pomoc społeczna, oparta na kryterium dochodowym, mogłaby pomóc w ograniczeniu ubóstwa i zredukowaniu wydatków budżetowych" – proponuje MFW.

Inflacja pożera świadczenie – realna wartość drastycznie spadła

Fundusz zwrócił też uwagę, że choć od 1 stycznia 2024 roku kwota wzrosła do 800 zł, to galopujące ceny w ostatnich latach zrobiły swoje i realna wartość tego świadczenia wynosi dziś jedynie około 740 zł.

Jeśli rząd przychyli się do propozycji MFW, polskie rodziny czekają znaczące zmiany. Świadczenie nie będzie już wypłacane na każde dziecko do 18. roku życia, tylko tym, które mieszczą się w kryterium dochodowym. Według funduszu, wprowadzenie takiego rozwiązania przyniosłoby dwie kluczowe korzyści: skuteczniejszą walkę z ubóstwem i znaczące odciążenie budżetu państwa.