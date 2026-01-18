Pewne pieniądze raz w roku. Kto dostanie pełną "trzynastkę" w 2026 roku?

Trzynastka to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do szerokiej grupy seniorów i osób pobierających świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego. Prawo do wypłaty mają osoby, które na dzień 31 marca roku, w którym realizowana jest wypłata, posiadają uprawnienie do jednego z określonych świadczeń.

Kto dokładnie może liczyć na dodatkowe pieniądze? Świadczenie otrzymają osoby uprawnione do:

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynastkę będziemy wypłacać w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2026 roku 13. emerytura wyniesie 1970,6 zł brutto, czyli 1699 zł netto.

Zasada "złotówka za złotówkę" przy 14. emeryturze. Nie każdy dostanie tyle samo

Choć czternasta emerytura stała się już stałym elementem systemu wsparcia seniorów, nie każdy emeryt i rencista może liczyć na jej otrzymanie. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, która trafia do wszystkich uprawnionych, czternastka uzależniona jest od wysokości podstawowego świadczenia i wypłacana jest zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, która chroniła seniorów przed nagłą utratą dodatku po przekroczeniu progu dochodowego. Mechanizm ten polegał na stopniowym zmniejszaniu wysokości świadczenia, a nie na jego automatycznym odebraniu. Przykładowo emeryt pobierający 3 400 zł brutto, czyli o 500 zł więcej niż obowiązujący limit, otrzymywał czternastą emeryturę pomniejszoną właśnie o 500 zł.

Przykład Jeśli emerytura brutto wynosi 2500 zł, to trzynastka i czternastka łącznie wyniesie 2969,62 zł. Z kolei w przypadku pobierania świadczenia w wysokości 1500 zł, 13. i 14. emerytura wyniesie łącznie 3209,62 zł.

Apteka bez portfela? Darmowe leki dla seniorów 65+ – na liście tysiące preparatów

Seniorzy mogą liczyć również na darmowe leki. Przysługują one osobom, które łącznie spełniają 3 kryteria:

mają ukończone 65 lat (liczy się data urodzin),

(liczy się data urodzin), lek znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia,

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia, mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

Aktualny wykaz obejmuje blisko 3 800 preparatów, które wcześniej były objęte jedynie częściową refundacją. Na liście znalazły się preparaty stosowane w leczeniu wielu schorzeń, w tym chorób przewlekłych i sezonowych. Seniorzy 65+ mogą otrzymać bezpłatnie m.in. leki:

antyhistaminowe,

hipoglikemizujące (stosowane w cukrzycy),

hormonalne,

immunostymulujące i immunosupresyjne,

okulistyczne,

przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe,

przeciwbólowe i przeciwdrgawkowe,

stosowane w chorobach dróg oddechowych,

na nadciśnienie tętnicze,

w chorobach urologicznych,

w chorobach układu pokarmowego,

a także wybrane szczepionki.

Dodatek pielęgnacyjny to kolejne świadczenie pieniężne wypłacane seniorom. Przyznawany jest osobom, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Nie dotyczy to osób, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 365,91 zł miesięcznie.

Mniejsze rachunki za czynsz. Nowe limity dochodowe w dodatku mieszkaniowym

Seniorzy, którzy spełnią określone w przepisach warunki, mogą otrzymać dodatek mieszkaniowy. Przysługuje on osobom, które mają problem z opłaceniem kosztów utrzymania lokalu, a o jego przyznaniu decydują dochody, tytuł prawny do mieszkania oraz metraż. Prawo do dodatku mają osoby, które:

są właścicielami mieszkania lub domu,

mają spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),

wynajmują lub podnajmują mieszkanie na podstawie umowy,

czekają na lokal socjalny lub zamienny (na podstawie orzeczenia sądu).

Wprowadzono również limity zarobków. Średni miesięczny dochód seniora z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie może przekroczyć:

3272,69 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

– w gospodarstwie jednoosobowym, 2454,52 zł na osobę – w gospodarstwie wieloosobowym.

Ważne Uwaga! Jeśli dochód jest wyższy, dodatek zostanie pomniejszony o nadwyżkę, a nie automatycznie odebrany.

Zgodnie z prawem o przyznaniu świadczenia decyduje również powierzchnia lokalu mieszkalnego. Dodatek przysługuje tylko do mieszkań o określonej powierzchni:

35 m² – 1 osoba,

40 m² – 2 osoby,

45 m² – 3 osoby,

55 m² – 4 osoby,

65 m² – 5 osób,

70 m² – 6 osób (każda kolejna + 5 m²).

Ważne Uwaga! W przypadku osoby z niepełnosprawnością wymagającej osobnego pokoju lub poruszającej się na wózku, limit metrażu zwiększa się o 15 m².

Zniżki w sanatoriach i kinach. Dlaczego warto wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora. To dokument, który uprawnia do korzystania z licznych ulg i rabatów w tysiącach punktów na terenie całej Polski. Posiadacze karty mogą liczyć na zniżki i preferencyjne warunki m.in. w:

sanatoriach i uzdrowiskach,

przychodniach i placówkach medycznych,

gabinetach rehabilitacji i fizjoterapii,

instytucjach zdrowia,

instytucjach kultury, takich jak teatry, kina, muzea czy domy kultury.

Legitymacja emeryta. Jakie przywileje daje ona seniorowi?

Seniorzy pobierający emeryturę lub rentę mają prawo do legitymacji emeryta-rencisty, która dostępna jest także w aplikacji mObywatel. Dokument pozwala szybko potwierdzić uprawnienia i korzystać z licznych ulg – bez konieczności noszenia wersji papierowej. Dzięki legitymacji seniorzy mogą:

potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych, a także ulg i zniżek, m.in. na bilety komunikacji miejskiej,

korzystać ze zniżek w sanatoriach, uzdrowiskach oraz instytucjach kultury, takich jak teatry czy muzea,

uzyskać zwolnienie z części opłat za rehabilitację,

skorzystać ze zwolnienia z opłat abonamentu RTV.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny? Lista uprawnionych osób i wdów po mundurowych

Ryczałt to szczególna forma dodatku, która przysługuje wybranym seniorom. Kto ma do niego prawo? Ryczałt energetyczny przysługuje: kombatantom lub innym osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranowych lub w batalionach budowlanych, wdowom lub wdowcom – emerytom albo rencistom, pozostałym po kombatancie lub innej osobie uprawnionej, wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianym, pobierającym emerytury lub renty.