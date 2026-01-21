Jak głosowali posłowie? Wyniki i podział na kluby

Za odrzuceniem projektu w I czytaniu głosowało 185 posłów, przeciw było 232, a od głosu wstrzymało się pięciu posłów.

Za odrzuceniem projektu było 168 posłów PiS, 10 posłów Konfederacji, trzech posłów z koła Wolni Republikanie, trzech posłów Konfederacji Korony Polskiej oraz jeden poseł niezrzeszony.

Przeciwko odrzuceniu głosowało 147 posłów KO, 31 posłów Polski 2050, 30 posłów PSL-TD, 21 posłów Lewicy i trzech posłów niezrzeszonych. Od głosu wstrzymało się czterech posłów z koła Razem i jeden poseł niezrzeszony.

Co zakłada ustawa praworządnościowa przygotowana przez MS?

Projekt ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu przewiduje m.in. pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS podjętych po 2018 r., które zawierały wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (z wyłączeniem wniosków obejmujących grupę tzw. początkujących sędziów); osoby, które bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko sędziego na podstawie uchwały nieprawidłowo ukształtowanej KRS zajmowały inne stanowisko sędziowskie, powrócą na to stanowisko, a do czasu przeprowadzenia nowych konkursów będą delegowane do pełnienia czynności sędziego w dotychczasowym sądzie (z wyjątkiem Sądu Najwyższego).

Status neosędziów i ważność dotychczasowych orzeczeń

Natomiast - według propozycji MS - osoby, które przed powołaniem nie były sędziami, będą mogły powrócić do poprzednio wykonywanego zawodu (np. prokuratora, adwokata) albo objąć stanowisko referendarza sądowego, a zajmowane przez te osoby stanowiska sędziowskie staną się - z dniem wejścia w życie ustawy - stanowiskami wolnymi, na które zostaną przeprowadzone ponowne konkursy.

Orzeczenia wydane dotychczas z udziałem nieprawidłowo powołanych sędziów mają zostać utrzymane w mocy. Wyjątkiem będzie możliwość podważenia wyroków przez strony, które w czasie procesu konsekwentnie kwestionowały status neosędziego. Nie będzie to dotyczyć postępowań o nieodwracalnych skutkach, takich jak postępowania rozwodowe.

Nowe zasady wyboru KRS i zapowiedź kontroli społecznej

Propozycja MS wprowadza też zasadniczą zmianę w wyborze członków KRS. 15 sędziów - członków KRS - będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach (organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą) przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm. Celem jest - jak argumentuje MS - odebranie politykom wpływu na Radę i oddanie go środowisku sędziowskiemu, co ma przywrócić jej niezależność. Jak zapowiada resort, dodatkowo poprzez utworzoną Radę Społeczną przy KRS ma być realizowana transparentna kontrola dla obywateli.(PAP)