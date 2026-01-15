Firmy: to KSeF gasi ducha przedsiębiorczości?

Miniony rok był drugim z rzędu, gdy liczba podmiotów w rejestrze REGON (utożsamiana z liczbą firm, wśród nich przytłaczająca większość to jednoosobowe działalności gospodarcze) zwiększyła się o ponad 100 tys. Jeśli traktować to jako barometr przedsiębiorczości Polaków lub też warunków do prowadzenia biznesu – na pozór jest dobrze. Przyrost zawdzięczamy w głównej mierze ożywieniu z maja–czerwca ub.r. Dużej różnicy w liczbie zakładanych czy likwidowanych firm nie było w porównaniu z poprzednimi latami. Była natomiast różnica w liczbie zawieszeń działalności. Słabiej wyglądała natomiast końcówka roku. W grudniu ubyło wyraźnie więcej podmiotów niż w poprzednich latach. Możliwe, że to efekt kampanii dotyczącej wystawiania (i odbierania) faktur w systemie KSeF. ©Ⓟ

Klimat: zaczynamy się gotować. Rekordy temperatur

Średnia temperatura na naszej planecie w 2025 r. wyniosła 14,97 st. C i była o 1,47 st. wyższa od średniej z epoki przedprzemysłowej, wynika z danych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych. Rok 2025 był trzecim w rankingu najcieplejszych lat w historii pomiarów. Było o włos chłodniej niż w 2023 r. i o 0,11 st. C chłodniej niż w najgorętszym dotąd 2024 r. Eksperci wskazują dwa główne powody wysokich temperatur: „nagromadzenie gazów cieplarnianych w atmosferze” oraz wyjątkowo wysokie temperatury powierzchni mórz, „co było związane ze zjawiskiem El Niño z innymi czynnikami zmienności oceanicznej, nasilonymi przez zmiany klimatu”. ©Ⓟ

KNF nieco łagodniejsza

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła w ubiegłym roku na uczestników rynku niemal 70 kar o łącznej wartości 15,9 mln zł – wynika z zestawienia publikowanego przez sam nadzór (podsumowujemy sankcje nałożone w I instancji). To wartość mniejsza niż w poprzednich latach. Skoki w górę liczby nakładanych sankcji miały związek z rozliczaniem dużych afer na rynku finansowym. Tym razem było nieco spokojniej. Prawie 10 mln zł to wartość kar nałożonych na uczestników obrotu giełdowego. Złamanie ustawy o funduszach inwestycyjnych kosztowało ukaranych 2,6 mln zł, a na rynek ubezpieczeniowy przypadły kary o wartości nieco ponad 2 mln zł. ©Ⓟ