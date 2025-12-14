Kto płaci PIT

Opodatkowanie pracy najemnej to główne źródło wpływów z podatku dochodowego od osób prywatnych w krajach OECD. Organizacja opublikowała raport, w którym podsumowuje m.in. strukturę wpływów z PIT w 2023 r. (w niektórych przypadkach 2024 r.) i porównuje z 2011 r. Ale jeśli wpływy z PIT w proporcji do PKB nawet się zwiększyły (w większości krajów), to istotnym źródłem wzrostu są podatki od dochodów z kapitału oraz od samozatrudnionych. W przypadku Polski wpływy z PIT od pracowników zmniejszyły się w omawianym okresie z 2,07 proc. PKB do 1,90 proc. Wpływy od samozatrudnionych urosły w latach 2011–2023 z 1,21 proc. PKB do 1,68 proc. ©Ⓟ

W budżetowym ogonie

Polska nie tylko ma jeden z najwyższych deficytów finansów publicznych w relacji do PKB, lecz także dość marne ramy fiskalne. KE opublikowała niedawno coroczne podsumowania jakości ram fiskalnych, siły reguł ograniczających wielkość deficytów, wydatków czy możliwości powiększania długu publicznego oraz znaczenia niezależnych instytucji zajmujących się monitorowaniem finansów państwa. W podsumowaniu „instytucji budżetowych” jesteśmy na szarym końcu UE. Poprawiliśmy się, wyprzedziwszy sześć krajów, w tym Niemcy i Austrię, jeśli chodzi o siłę „reguł fiskalnych”. Natomiast ocena średnioterminowych ram fiskalnych (na wykresie) poszła lekko w dół. ©Ⓟ

Jastrzębie obniżają stopy

Fed obniżył główną stopę procentową w USA. Przedział, w którym utrzymywana jest stopa funduszy federalnych, wynosi teraz 3,5–3,75 proc. Amerykański bank centralny ma za zadanie dbać nie tylko o stabilność cen, lecz także o pełne zatrudnienie. W komunikacie po posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku zwrócono uwagę, że w ostatnich miesiącach wzrosło ryzyko obniżki zatrudnienia. Fed przedstawił też nowe prognozy, z których wynika, że w przyszłym roku można się spodziewać tylko jednej obniżki stóp, dlatego decyzję określano jako "jastrzębią obniżkę". Blisko końca cyklu dostosowań stóp jest też nasza Rada Polityki Pieniężnej, która w ubiegłym tygodniu dokonała szóstej w tym roku obniżki stóp. ©Ⓟ