Obejdzie się bez nowelizacji budżetu
Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział kilka dni temu, że w tym roku nie będzie nowelizacji ustawy budżetowej. W budżecie nie ma napięć? Niekoniecznie. Na koniec października deficyt sięgnął 227,1 mld zł. Całoroczny limit deficytu to 288,8 mld zł. Dochody zostały zrealizowane w niespełna 75 proc., a wydatki w 75,8 proc. Równocześnie październik był drugim z rzędu miesiącem, w którym 12-miesięczna suma deficytu przekraczała 300 mld zł. Przy deklaracji o braku noweli budżetu nie oznacza to, że w listopadzie i grudniu będziemy mieli do czynienia z mocnym zaciskaniem budżetowego pasa. W ostatnich dwóch miesiącach ubiegłego roku deficyt powiększył się bowiem o ponad 80 mld zł. Teraz listopadowo-grudniowa dziura musi być mniejsza o ok. 20 mld zł. ©Ⓟ
Kryptobessa. Zniknął bilion dolarów
Kurs bitcoina spadł w ostatnich dniach poniżej 90 tys. dol. Spadek od październikowego rekordu przekracza 20 proc., co oznacza, że kurs bitcoina wpadł w bessę. Wartość całego rynku kryptowalut w niespełna 1,5 miesiąca skurczyła się o 1 bln dol., do nieco ponad 3 bln dol. Nie służy mu wzrost niepewności co do perspektyw amerykańskiej gospodarki i wątpliwości, czy Fed będzie kontynuować szybkie obniżki stóp procentowych. Oba czynniki sprawiają, że bardziej ryzykowne aktywa tracą na atrakcyjności. Inwestorzy detaliczni, którzy wcześniej kupowali fundusze inwestujące w bitcoina, zaczęli wycofywać pieniądze z tych funduszy, co pogłębiało spadki notowań. ©Ⓟ
Nvidia nie widzi bańki AI
Niepewność na giełdach wiązała się w ostatnim czasie z obawami, że dojdzie do pęknięcia „bańki AI” i okaże się, że wielomiliardowe inwestycje w moce obliczeniowe pod modele sztucznej inteligencji nie przekładają się na realny wzrost biznesu. Gracze giełdowi czekali przede wszystkim na wyniki finansowe Nvidii – producenta czipów. Jej szef Jensen Huang stwierdził, że żadnej bańki nie widzi, a zamówienia na układy scalone Nvidii są tak duże, że „wyszły poza skalę”. W kwartale, który zakończy się pod koniec stycznia, firma spodziewa się 65 mld dol. przychodów. Po publikacji wyników kapitalizacja spółki przekroczyła 4,5 bln dol. ©Ⓟ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję