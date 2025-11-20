Obejdzie się bez nowelizacji budżetu

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział kilka dni temu, że w tym roku nie będzie nowelizacji ustawy budżetowej. W budżecie nie ma napięć? Niekoniecznie. Na koniec października deficyt sięgnął 227,1 mld zł. Całoroczny limit deficytu to 288,8 mld zł. Dochody zostały zrealizowane w niespełna 75 proc., a wydatki w 75,8 proc. Równocześnie październik był drugim z rzędu miesiącem, w którym 12-miesięczna suma deficytu przekraczała 300 mld zł. Przy deklaracji o braku noweli budżetu nie oznacza to, że w listopadzie i grudniu będziemy mieli do czynienia z mocnym zaciskaniem budżetowego pasa. W ostatnich dwóch miesiącach ubiegłego roku deficyt powiększył się bowiem o ponad 80 mld zł. Teraz listopadowo-grudniowa dziura musi być mniejsza o ok. 20 mld zł. ©Ⓟ