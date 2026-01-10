Ostrzeżenie publiczne GIS dotyczące żywności
Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej o dobrowolnym i ostrożnościowym wycofaniu przez firmę Nestlé Polska S.A. niektórych produktów do żywienia niemowląt. Decyzja została podjęta z uwagi na potencjalną obecność w nich cereulidyny, czyli substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus. Dodajmy, że chodzi o wycofanie łącznie 12 produktów. Jak podkreślono w komunikacie, działanie to jest wynikiem przeprowadzonego przez producenta dochodzenia związanego z wycofaniem dwóch partii NAN OPTIPRO PLUS 1 z 11 grudnia 2025 r.
Szczegóły dotyczące wycofanych przez Nestle produktów
Dystrybutorem wszystkich wycofanych produktów jest Nestlé Polska S.A. Adres: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Nazwa produktu: NAN Expertpro Total Comfort; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51250742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2026 | Niemcy
- 52610742C2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 03.2027 | Niemcy
Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 800 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 52710346AC | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
- 52610346AB | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
- 51210346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy
Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51560346AD | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy
- 52640346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
- 51240346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy
Nazwa produktu: NAN Supremepro 1; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51460742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 200 ml
Numer partii | Data BB | Kraj pochodzenia
- 52860295M | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2026 | Hiszpania
Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 90 ml
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 53360742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 02.12.2026 | Niemcy
Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 70 ml
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 53020742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 29.10.2026 | Niemcy
- 53160742A1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.11.2026 | Niemcy
Nazwa produktu: NAN Expertpro HA 1; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51280742C3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
- 53300742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2027 | Niemcy
Nazwa produktu: NAN Supremepro 2; 800 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51230742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
- 51530742F3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy
- 51540742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy
- 52830742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy
- 52840742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy
- 51910742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 07.2027 | Niemcy
- 51910742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 07.2027 | Niemcy
Nazwa produktu: PRE NAN; 70 ml
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 53090742D2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.11.2026 | Niemcy
- 52840742D1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.10.2026 | Niemcy
- 51440742D1IDATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 24.05.2026 | Niemcy
Nazwa produktu: NAN Expertpro bezlaktozowy; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51160346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 04.2027 | Niderlandy
- 53480346AE | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy
Nazwa produktu: NAN Expertpro AR; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 5186080662 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 07.2027 | Francja
GIS przedstawił wskazówki dla konsumentów
Nie należy spożywać produktów pochodzących z partii wskazanych w komunikacie. Jeśli po ich spożyciu pojawią się objawy chorobowe, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
