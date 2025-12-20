Choroba została wykryta u kur niosek w gospodarstwie przyzagrodowym. Rzekomy pomór drobiu jest wysoce zakaźną chorobą ptaków, powodującą dużą zachorowalność i śmiertelność, i podlega obowiązkowemu zwalczaniu.
Wojewoda zachodniopomorski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania choroby. Wprowadzone zostały obszary zapowietrzony i zagrożony, obejmujące m.in. Wełtyn, Gardno, część Starych Brynek i Wysoką Gryfińską. W obszarze zapowietrzonym obowiązuje m.in.:
- trzymanie drobiu w zamknięciu,
- natychmiastowe usuwanie zwłok drobiu,
- dezynfekcja sprzętu i pojazdów,
- zakaz przemieszczania drobiu i produktów drobiowych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- zakaz organizowania targów i pokazów drobiu.
Choć wirus rzekomego pomoru drobiu ma niski potencjał zagrożenia dla ludzi, osoby pracujące z drobiem mogą doświadczyć m.in. zapalenia spojówek i zaczerwienienia oczu.
Na bieżąco będą wydawane komunikaty o sytuacji w gminie. W przypadku pytań można kontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Gryfinie pod nr tel. 91 416-22-74.
