Prokurator z Lublina skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. To już drugi akt oskarżenia w tej sprawie - pierwszy przekazany do sądu został w sierpniu i dotyczył 6 osób.

Skierowany we wtorek do sądu akt oskarżenia obejmuje: Edgara K.; byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra W.; b. dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Marcina J. oraz b. zastępczynię dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Beatę B.

Edgar K. przyznał się do winy, Piotr W. zaprzecza zarzutom

Edgar K. oskarżony jest o łącznie 9 przestępstw płatnej protekcji. Chodzi m.in. o powoływanie się na wpływy w MSZ i polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych, a następnie podejmowanie się pośrednictwa w m.in. uzyskiwaniu wiz lub przyspieszaniu procedur wizowych dla cudzoziemców, w zamian za korzyści majątkowe lub ich obietnice.

Były wiceszef MSZ oskarżony został o przekroczenie uprawnień w okresie od lutego 2022 r. do maja 2023 r. oraz ujawnienie osobie nieuprawnionej informacji służbowych. Według prokuratury, Piotr W. miał także wpływać w poszczególnych przypadkach na treści decyzji wizowych, wydawanych w polskich placówkach konsularnych. Dwoje b. urzędników MSZ również zostało oskarżonych o przekroczenie uprawnień.

Akt oskarżenia w aferze wizowej – co dalej z oskarżonymi?

„Edgar K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia (...). Oskarżeni Piotr W., Marcin J. i Beata B. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia” - poinformował rzecznik PK. (PAP)