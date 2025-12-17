Celem nowelizacji jest m.in. doprecyzowanie zasad wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 kodeksu pracy). Zgodnie z nowym przepisem pracodawca wypłaci ekwiwalent w terminie wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli jednak termin wypłaty wynagrodzenia przypadłby przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wypłata ekwiwalentu pieniężnego nastąpi w terminie 10 dni.

– Przyjęta przez Sejm zmiana art. 171 kodeksu pracy nie odciąża pracodawców w zakresie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystania urlopu wypoczynkowego, co miało być celem nowelizacji przepisów – zauważa Marek Górski z Konfederacji Lewiatan w uwagach do projektu.

Wyjaśnia, że obecna interpretacja przepisów kodeksu pracy wskazuje na konieczność wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Terminy rozwiązania umowy o pracę są różne, często przypadają w trakcie miesiąca. Zdarza się, że pracodawca nie ma wówczas wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego naliczenia ekwiwalentu, co może generować konieczność wykonywania korekt i zwrotu należności między stronami stosunku pracy. Jeżeli dzień rozwiązania umowy o pracę jest tożsamy z terminem wypłaty świadczeń, pracodawca, aby prawidłowo zrealizować swoje obowiązki, musiałby zlecić wypłatę ekwiwalentu jeszcze przed formalnym ustaniem stosunku pracy.

– Propozycja przyjęta przez Sejm w praktyce oznacza konieczność ustalenia i wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w ciągu 10 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy. Nie służy to możliwości ujednolicenia realizacji tego obowiązku po stronie pracodawców – uważa przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.

Postuluje, aby dzień wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy był tożsamy z przyjętym w danej firmie terminem wypłaty wynagrodzeń. ©℗