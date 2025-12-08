Tak, rynek kryptowalut jest wykorzystywany przez rosyjski wywiad do finansowania dywersji. Tak samo jak portfele krypto służą afgańskim talibom – obok tradycyjnej gotówki – do rozliczeń pozwalających omijać obostrzenia wprowadzone na nich ze strony USA. Krypto wykorzystuje również Hezbollah i kartele meksykańskie. Ale nie oznacza to, że prezydent Karol Nawrocki swoim wetem wsparł rządzących Afganistanem Pasztunów, Los Zetas czy szyitów z Doliny Bekaa.

Krypto, podobnie jak telegram, ma wymiar przestępczy, a jednocześnie ma potencjał wywrotowy i może być wykorzystywane przez świat Zachodu przeciwko osi satrapii, na czele z Rosją i Chinami. Za ich pomocą można bowiem wspierać dywersję w Polsce, ale też i bunty na Białorusi czy propagandę antyputinowską w Rosji. Nie da się tymi dwoma pojęciami – krypto i telegram – zbudować pałki na polską prawicę. Jeśli jacyś politycy są uwikłani w sutenerkę czy rosyjski wywiad, a do rozliczeń używają pseudogiełd, niech idą siedzieć. Nie trzeba do tego utajnionego wystąpienia premiera, tylko skutecznego działania prokuratury.