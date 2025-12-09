Wizz Air wypłaca klientom rekompensaty po karze UOKiK - dlaczego?

Sprawa dotyczy zmian wprowadzonych w zasadach Wizz Discount Club (WDC). Do 29 kwietnia 2025 r. posiadacze aktywnych członkostw mogli korzystać z rabatu 10 euro na bilety kosztujące minimum 19,99 euro. Wizz Air podniósł później próg minimalnej ceny biletu do 29,99 euro — i, co najważniejsze, objął tę zmianę również osoby, które wykupiły członkostwo wcześniej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał takie działanie za niezgodne z prawem. Regulamin nie może być zmieniany na niekorzyść konsumenta w trakcie obowiązywania usługi, dlatego przewoźnik został zobligowany do rekompensaty strat poniesionych przez pasażerów.

W efekcie linie muszą wypłacić 15 euro za każdy lot kupiony w okresie, którego dotyczy zmiana. Na tę kwotę składa się 10 euro niedotrzymanej zniżki i dodatkowe 5 euro zadośćuczynienia. W praktyce oznacza to minimum ok. 63 zł za bilet. Niektórzy – w zależności od częstotliwości lotów w tym okresie - mogą zyskać nawet wielokrotność tej kwoty. Im więcej takich biletów pasażer kupił, tym wyższą kwotę otrzyma.

Kto dostanie rekompensatę?

Nie każdy klient Wizz Aira otrzyma rekompensatę. Zwrot przysługuje osobom, które łącznie spełniają dwa warunki:

posiadały aktywne członkostwo Wizz Discount Club przed 29 kwietnia 2025 r.,

kupiły bilety objęte rabatem WDC, których cena mieściła się w przedziale 19,99–29,99 euro.

Zwrot dotyczy nie tylko lotów już zrealizowanych — jeśli pasażer ma w systemie przyszłe rezerwacje spełniające warunki, również za nie otrzyma rekompensatę, pod warunkiem, że członkostwo zostało wykupione przed wspomnianą datą.

Wizz Air wypłaca klientom rekompensaty po karze UOKiK - jak otrzymać zwrot?

Wizz Air zaczął już informować pasażerów o rozpoczęciu wypłat. Komunikaty są wysyłane mailowo. Najważniejsze jednak, że większość klientów nie musi robić absolutnie nic. Przewoźnik automatycznie dopisuje rekompensatę do konta Wizz Air — środki można wykorzystać na kolejne rezerwacje. Jeśli klient chce otrzymać zwrot na rachunek w banku, musi złożyć odpowiednią dyspozycję w panelu użytkownika Wizz Air.