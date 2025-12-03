Powtarzany schemat działania Vectry

Zastrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczą przede wszystkim sposobu, w jaki Vectra modyfikowała warunki trwających umów. Firma miała wykorzystywać klauzule pozwalające na jednostronne podnoszenie cen abonamentu — i to bez zapewnienia abonentom realnej możliwości rozwiązania umowy. W praktyce oznaczało to, że konsumenci dowiadywali się o podwyżkach już po zawarciu kontraktu, a ich wpływ na dalsze kształtowanie warunków współpracy był znikomy.

Skargi przysyłane do urzędu miały potwierdzić, że proceder trwał mimo wcześniejszych działań nadzorczych. Niektórzy klienci zwracali uwagę, że informację o planowanej podwyżce otrzymywali zaledwie miesiąc po podpisaniu dokumentów, tracąc jednocześnie możliwość rezygnacji bez konsekwencji finansowych.

UOKiK: była wcześniejsza decyzja, ale spółka nie zmieniła praktyk

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przypomina, że urząd już wcześniej nakazywał wycofanie się z takich działań. Firma jednak w dalszym ciągu stosowała zabronione praktyki.

- W poprzedniej decyzji wskazaliśmy wyraźnie, że praktyki Vectry naruszają prawo. Spółka nie zmieniła jednak swoich działań. Nie ma naszej zgody na łamanie praw konsumentów. Jednostronne, bezpodstawne zmiany w wykonywanych umowach i podwyższanie umówionych kwot abonamentów to rażące przykłady nadużyć wobec klientów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Według urzędu, wzrost opłat dotyczył zarówno usług telewizyjnych, jak i internetowych. W skali roku niektórzy użytkownicy płacili nawet o kilkaset złotych więcej, niż przewidywała pierwotna oferta.

Wysoka kara i obowiązek zwrotu pieniędzy klientom

Nowa decyzja UOKiK przewiduje dla Vectry karę finansową w wysokości 80,79 mln zł. Sankcja – jak podkreśla urząd – wynika zarówno ze skali działalności spółki, jak i z faktu, że zarzucane praktyki miały charakter umyślny i były kontynuowane mimo wcześniejszych zastrzeżeń.

Oprócz kary finansowej na firmę nałożono również obowiązek zrekompensowania klientom poniesionych kosztów. Po uprawomocnieniu decyzji:

obecni klienci otrzymają zwrot nadpłaconych kwot lub rabat w kolejnych opłatach,

byli klienci mogą liczyć na zwrot środków za okres, w którym naliczano im zawyżone stawki.

Vectra będzie musiała także oficjalnie poinformować klientów o treści decyzji. Klienci mogą dochodzić roszczeń również indywidualnie

Niezależnie od sankcji nałożonych przez urząd, konsumenci mają prawo korzystać z własnych narzędzi dochodzenia roszczeń. Mogą składać reklamacje, a jeśli nie przyniosą one efektu — kierować sprawy do sądu, powołując się m.in. na przepisy o nieuczciwych praktykach rynkowych.

Decyzja UOKiK nie jest ostateczna

Spółka może odwołać się od decyzji Prezesa UOKiK. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd postępowanie pozostaje nieprawomocne, jednak urząd podkreśla, że naruszenia były udokumentowane i powtarzane mimo wcześniejszych ostrzeżeń.