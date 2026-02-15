Zainteresowanie saudyjskiego Public Investment Fund projektami infrastrukturalnymi w Polsce wpisuje się w szerszą strategię globalnej ekspansji tego funduszu. Jest to jeden z największych państwowych funduszy inwestycyjnych na świecie, zarządzający aktywami o wartości przekraczającej 900 mld dolarów. PIF finansuje projekty w sektorze transportu, energetyki, nowych technologii i infrastruktury, koncentrując się na inwestycjach długoterminowych.

Polski Fundusz Rozwoju wskazuje, że projekty infrastrukturalne w Polsce osiągnęły skalę odpowiadającą możliwościom największych inwestorów instytucjonalnych. Jak podkreślił prezes PFR Piotr Matczuk, cytowany przez Money.pl, Polska jest gotowa prowadzić rozmowy z partnerami zainteresowanymi udziałem w finansowaniu strategicznych inwestycji. Wskazał również, że dywersyfikacja źródeł finansowania jest istotnym elementem wzmacniania stabilności gospodarki.

Fundusze z regionu Zatoki Perskiej w ostatnich latach znacząco zwiększyły aktywność inwestycyjną w Europie. Inwestują w porty lotnicze, kolej, energetykę oraz infrastrukturę logistyczną, traktując je jako aktywa stabilne i generujące przewidywalne dochody przez dekady.

Koszt budowy Port Polska i CPK. 131,7 mld zł na lotnisko, kolej i infrastrukturę

Port Polska to kompleksowy program infrastrukturalny obejmujący budowę nowego lotniska centralnego oraz rozbudowę sieci transportowej w całym kraju. Całkowity koszt programu oszacowano na 131,7 mld zł, co czyni go największą inwestycją infrastrukturalną realizowaną w Polsce.

Największym pojedynczym elementem projektu jest budowa portu lotniczego, którego koszt wyniesie około 43 mld zł. Lotnisko powstanie w centralnej części kraju, między Warszawą a Łodzią, i ma pełnić funkcję głównego węzła transportowego Polski.

W pierwszym etapie jego przepustowość wyniesie około 34 mln pasażerów rocznie. Projekt zakłada możliwość dalszej rozbudowy, co pozwoli dostosować skalę operacji do rosnącego ruchu pasażerskiego i towarowego.

Integralną częścią programu jest budowa Kolei Dużych Prędkości, w tym strategicznej linii „Y”, która połączy Warszawę, Port Polska, Łódź, Wrocław i Poznań. Nowa infrastruktura kolejowa umożliwi znaczne skrócenie czasu podróży i zwiększy dostępność transportową regionów.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie lotniska planowane jest na 2032 rok.

Finansowanie CPK i Port Polska. Kredyty, kapitał publiczny i inwestorzy zagraniczni

Model finansowania projektu zakłada wykorzystanie zarówno środków publicznych, jak i kapitału zewnętrznego. Około 30 proc. kosztów inwestycji ma zostać pokryte z kapitału własnego, natomiast pozostałe 70 proc. z finansowania dłużnego oraz inwestycji partnerów instytucjonalnych.

Spółka realizująca projekt planuje pozyskać około 30 mld zł finansowania dłużnego. W finansowanie zaangażować się mają instytucje publiczne, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który już wcześniej deklarował możliwość udziału w finansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych.

Istotnym elementem struktury finansowej jest także zaangażowanie Polskich Portów Lotniczych, które planują zainwestować około 4,6 mld zł w budowę nowego portu lotniczego.

Właśnie w tym kontekście znaczenie inwestorów zagranicznych rośnie. Fundusze takie jak Public Investment Fund inwestują w projekty o wartości setek milionów euro, co sprawia, że przedsięwzięcia tej skali jak Port Polska są dla nich naturalnym obszarem zainteresowania.

Arabia Saudyjska i strategia Vision 2030. Dlaczego Port Polska jest atrakcyjny

Arabia Saudyjska realizuje obecnie program Vision 2030, którego celem jest transformacja gospodarki i zmniejszenie jej zależności od dochodów z ropy naftowej. Jednym z filarów tej strategii jest inwestowanie w infrastrukturę transportową i logistyczną na całym świecie.

Public Investment Fund odgrywa kluczową rolę w realizacji tej strategii, inwestując w projekty infrastrukturalne w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Fundusz koncentruje się na inwestycjach, które mają znaczenie strategiczne i zapewniają stabilne zwroty w długim okresie.

Polska, jako jedna z największych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, stanowi atrakcyjny kierunek inwestycji. Jej położenie geograficzne czyni ją ważnym węzłem transportowym między Europą Zachodnią a Wschodnią.

Współpraca z inwestorami z Arabii Saudyjskiej może zwiększyć dostęp do kapitału oraz wzmocnić pozycję Polski w globalnym systemie gospodarczym.

Źródła: