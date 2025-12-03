To szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Począwszy od maja główna stopa referencyjna obniżyła się już o 1,75 proc. Jeszcze na wiosnę główna stopa procentowa była na poziomie 5,75 proc.

Zgodnie z niepisaną zasadą, w ostatnim miesiącu roku RPP na ogół wstrzymuje się ze zmianami poziomu kosztu pieniądza. Poprzedni ruch na stopach miał miejsce w 2021 r. (w górę o 0,50 proc.), a poprzednie razy w 2012 r., 2008 r. oraz 1998 r.

Raty kredytu w dół, ale z opóźnieniem

Obniżka stóp procentowych prowadzi do obniżki kosztu kredytów, w tym kredytów hipotecznych. Będzie to widoczne w miesięcznej racie, ale nie od razu, tylko przy najbliższej zmianie harmonogramu kredytu, jaką wprowadzi kredytodawca.

– Banki aktualizują harmonogramy spłat klientów hipotecznych co 3 lub 6 miesięcy w zależności od tego o jaką stawkę WIBOR-u oparte jest oprocentowanie konkretnego kredytu. Do wyliczenia wysokości rat biorą pod uwagę stawkę WIBOR obowiązującą w tym momencie – tłumaczy Tomasz Bujański z działu wsparcia kredytów hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse.

- Dlatego może się zdarzyć, że jeśli RPP obniża stopy procentowe systematycznie co miesiąc, nie odczujemy tego od razu w naszej kieszeni, ale dopiero po jakimś czasie skokowo – dodaje.

Czy w 2026 r. stopy procentowe będą ciągle spadać?

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowane jest na początek stycznia 2026 r. Rynek wycenia, że w 2026 r. stopa referencyjna zejdzie do poziomu 3,50 proc. lub nawet niżej. Ostatni raz gospodarka odczuwała stopy procentowe poniżej 3 proc. na początku 2022 r.